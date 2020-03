TORONTO, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les assureurs de personnes du Canada comprennent et appuient les employeurs, les gouvernements et les Canadiens qui prennent des mesures pour se protéger, contenir et contrôler la propagation de la COVID-19 (coronavirus).



Nos sociétés membres offrent des produits et des services importants qui peuvent aider les personnes touchées. L’assurance voyage aide ceux qui doivent annuler un voyage ou ont besoin de soins médicaux à l’étranger en raison d’imprévus. L’assurance maladie complémentaire aide les gens à payer les médicaments d’ordonnance, et l’assurance invalidité de courte durée aide les employeurs à remplacer une partie du salaire des personnes qui sont malades ou en quarantaine.

L’ACCAP et ses sociétés membres coordonnent leurs efforts avec ceux des gouvernements pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à ces produits lorsqu’ils en ont besoin.

Nous encourageons les clients qui pensent être touchés à communiquer avec leur employeur le plus tôt possible pour parler du soutien qui leur est offert. Nous encourageons également les employeurs à communiquer avec leur assureur s’ils ont des questions.

À QUI DEVEZ-VOUS VOUS ADRESSER POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS?

Si vous avez besoin de renseignements sur les déplacements d’affaires, l’assurance maladie complémentaire ou l’assurance invalidité de courte durée, communiquez avec votre employeur ou votre service des ressources humaines.

Si vous avez besoin des coordonnées de vos assureurs, consultez https://www.oapcanada.ca/pour-assureur/liste-des-membres/

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et la santé publique, consultez https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

