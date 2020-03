March 13, 2020 13:00 ET

OTTAWA, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA a annoncé aujourd’hui que les membres de l’Association des spécialistes de la navigation aérienne du Canada (ASNAC, Unifor, section locale 1016), qui représente environ 280 employés au pays, ont ratifié une nouvelle convention collective.



Cette convention collective sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 et prévoit des augmentations de salaire, des ajustements des primes et d’autres améliorations.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

