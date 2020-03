OTTAWA, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne du sang annule toutes les séances publiques de frottis prévues au pays jusqu’à nouvel ordre. Nous encourageons la population à s’inscrire en ligne pour recevoir une trousse de frottis buccal individuelle par la poste.



Ces annulations font suite aux recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada afin de limiter la durée de rassemblement d’un nombre élevé de personnes au même endroit ou dans un espace confiné, et ainsi réduire les risques de transmission de la COVID-19. Elles s’alignent également avec les mesures de santé publique prises par bon nombre de provinces.

La sécurité des personnes qui souhaitent s’inscrire comme donneurs de cellules souches et de leur famille est primordiale. Cette décision sera réévaluée dans 30 jours.

Quant aux patients et à leur famille, sachez que le Registre de donneurs de cellules souches et la Banque de sang de cordon de la Société canadienne du sang font partie de la World Marrow Donor Association (WMDA), un réseau international de registres de donneurs de cellules souches et de banques de sang de cordon qui partagent une base de données où sont répertoriés tous les donneurs de cellules souches et toutes les unités de sang de cordon disponibles. Compte tenu de l’émergence continue de cas de COVID-19 dans le monde, la WMDA a créé une page d’information spéciale (en anglais) pour le public. Cette page est régulièrement mise à jour en fonction des données fournies par les organisations membres, les associations professionnelles et les entreprises de distribution (services de messagerie).

La Société canadienne du sang continuera de surveiller la situation liée à la COVID-19 et de fournir régulièrement des mises à jour. Nous continuerons de coordonner la recherche de donneurs de cellules souches au Canada et à l’étranger pour les patients ayant besoin d’une greffe de cellules souches. Nous communiquerons toute information importante aux centres de transplantation et aux registres appropriés afin de nous assurer que les produits essentiels aux patients leur soient acheminés en toute sécurité. Enfin, nous continuerons de rechercher d’éventuels signes d’infection chez les donneurs potentiels et d’étudier leurs antécédents de voyages à l’étranger.

Nous avons également décidé d’annuler les très populaires séances de détermination du groupe sanguin. Ces activités, qui se tiennent généralement dans des espaces publics, comme les centres d’achat, sont l’occasion pour les gens de découvrir leur groupe sanguin. Cette décision sera également réévaluée dans les semaines qui viennent.

Pour toute question concernant les activations en cours liées aux registres des pays où des cas de COVID-19 ont été signalés, veuillez contacter notre équipe de coordination des services de transplantation, à cbs.onematch@blood.ca.

Restez informés en consultant notre page Web sur le coronavirus (COVID-19).