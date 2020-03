La Société a enregistré un fort démarrage au cours des 10 premières semaines de 2020, malgré les défis posés par le coronavirus



Aux États-Unis, l'adhésion au programme a continué de croître, enregistrant une augmentation de 24 %

Résultats particulièrement solides au Moyen-Orient avec une hausse des membres de 26 %, des heures de vol en augmentation de 24 % et une progression de la fréquentation des passagers de 35 %

Dans le cadre de Vista Global Holding, la société devrait continuer à tirer parti du secteur fragmenté de l'aviation d'affaires avec son réseau mondial de 115 avions d'affaires et de plus de 1 700 experts en aviation.

LONDRES, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et la seule entreprise mondiale d'aviation d'affaires, débute 2020 avec une mise à jour du marché au milieu de l'ensemble unique de défis posés par le coronavirus (COVID-19), ainsi qu'un récapitulatif de sa solide croissance en 2019 et les succès de l'année.

La société, dont les opérations sont basées à Malte, a fait un début positif en 2020, les clients recherchant l'engagement de VistaJet en matière de sécurité, de flexibilité des voyages et de confidentialité, qui ne sont garanties par aucun autre type de transport en période d'instabilité. Les premiers chiffres de janvier 2020 à aujourd'hui montrent que le nombre total de vols de VistaJet a encore augmenté de 16 % en glissement annuel et que la société continue de voir une forte demande dans toutes les régions. Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de vols au cours des deux premiers mois de l'année, représentant 23 % des vols mondiaux. Malgré l'impact profond de la propagation du virus à travers l'Asie, la demande du continent reste stable à hauteur de 11 %.

Pour protéger les passagers et l'équipage, la société a pris des mesures supplémentaires avec ses partenaires pour renforcer davantage les procédures de sûreté et de sécurité au quotidien. Des équipes dédiées à l'approbation et à la coordination des vols travaillent 24h/24 et 7j/7 pour évaluer et approuver toutes les demandes de réservation et de changement d'un point de vue technique, de sécurité et de sûreté. Pour aider à réduire la propagation du virus, VistaJet travaille avec des experts de premier plan, y compris Control Risks et Osprey pour des conseils de sécurité et de sûreté utilisant à la fois des renseignements humains et basés sur l'IA, tandis que MedAire fournit un soutien médical de premier plan au sol et dans les airs. Tous les membres d'équipage sont contrôlés deux fois par jour pour détecter les signes du virus et chaque avion VistaJet est désinfecté après chaque vol. Par mesure de précaution, si les autorités décident qu'un porteur du COVID-19 a voyagé sur un avion VistaJet, l'appareil concerné et son équipage seront temporairement retirés de l'utilisation. Pour les réservations à venir, les passagers peuvent être dans l'obligation de remplir des documents de voyage et des certificats de santé supplémentaires, et ceux qui ont récemment voyagé dans des endroits à haut risque devront faire tester leur température avant l'embarquement.

Thomas Flohr, fondateur et président de VistaJet et Vista Global, a déclaré :

« Comme le montrent les événements des derniers mois, 2020 ne devrait pas se poursuivre comme d'habitude. Je ne doute pas que la forte augmentation enregistrée au cours des 10 dernières semaines inclut des voyageurs à la recherche d'alternatives plus sûres et plus propres aux vols aériens. L'agilité et la flexibilité de la fondation de VistaJet nous garantissent d'être bien préparés pour faire face à l'impact de la propagation du coronavirus dans le monde.

« Par-dessus tout, la sécurité et le bien-être maximaux de nos passagers et de notre équipage sont ma priorité absolue. Les développements en constante évolution associés au coronavirus nous ont guidés pour trouver des moyens intelligents et innovants de relever le défi. Nous surveillons et nous nous adaptons à l'épidémie depuis que les premiers cas ont été signalés fin 2019, et nous travaillons quotidiennement avec des experts et des autorités pour mettre à jour nos normes à mesure que la situation évolue. »

Le pipeline 2020 de la Société est le fruit d’une année 2019 solide, au cours de laquelle VistaJet a réalisé des progrès importants sur ses priorités stratégiques fondamentales et a augmenté sa part de marché dans le monde entier avec une croissance de 21 % de l'adhésion de membres au programme.

Conformément aux tendances historiques de l'entreprise, VistaJet a observé une croissance à deux chiffres de son nombre de vols et de passagers en 2019. Sa nouvelle stratégie d'optimisation de flotte a également catalysé la croissance pendant la basse saison du premier semestre, augmentant les vols mondiaux de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le troisième trimestre 2019 est resté le trimestre le plus populaire, représentant 28 % des déplacements.

L'ouverture d'un bureau dédié au Moyen-Orient a conduit la région à enregistrer la plus forte croissance de la société sur le nombre de vols, de passagers et de nouveaux clients rejoignant le programme VistaJet, en hausse de 24 %, 35 % et 26 % respectivement. Les ÉAU ont enregistré la majorité des vols dans la région et ont vu une augmentation de 21 % des vols, suivis de près uniquement par l'Arabie saoudite pour les vols régionaux, qui ont connu une croissance de 41 %.

Le modèle du programme VistaJet est resté une solution favorable pour les clients basés aux États-Unis, enregistrant une augmentation de 24 % du nombre d'adhésions sur le marché, tandis que le nombre de membres en Asie augmentait de 6 %, la Chine, l'Inde et Singapour menant la tendance. L'Europe a enregistré une croissance de 11 % des heures de vol par rapport aux chiffres de 2018 et a augmenté son nombre de membres sur le marché à hauteur de 23 %. Le Royaume-Uni a représenté à lui seul 24 % des vols de VistaJet dans la région, ce qui prouve que, malgré les incertitudes politiques, le pays continue d'être un foyer pour les affaires mondiales et européennes.

VistaJet a continué de mener l'innovation et le service du secteur, en introduisant davantage de programmes conçus pour améliorer l'expérience de tous les clients. Un nouveau programme de sécurité des vols lancé au début de l’année a propulsé le logiciel des opérations aériennes vers de nouveaux sommets avec l’adoption de la technologie d’évaluation des risques basée sur les données d’Osprey Flight Solution. Un partenariat avec la Scuderia Ferrari en tant que fournisseur officiel de voyages en jet privé tout au long de la saison de Formule 1 a mis en évidence la promesse de VistaJet de vitesse et d'efficacité maximales. L'introduction de VistaPet, le premier programme mondial de voyages pour animaux de compagnie dans l'industrie aéronautique, a établi le point culminant pour les passagers à quatre pattes. La société a également annoncé VistaJet World, un portefeuille complet d’aventures de voyage uniques en leur genre, conçues pour satisfaire les passions de chaque membre.

L'annonce de VistaJet, selon laquelle il sera le premier à avoir accès à une flotte d'avions Global 7500 à partir de 2020, associée aux synergies dérivées du lancement par Vista Global de XO, place de marché mondiale de l'aviation privée, garantit à la société de rester le leader des alternatives peu capitalistiques à la possession d'avions.

Thomas Flohr poursuit :

« Les solutions de VistaJet sont particulièrement intéressantes en périodes d'incertitude. Les 12 derniers mois ont été une nouvelle étape importante pour la société, Vista Global et XO ; et je suis fier de ce que nous avons accompli et de continuer à être à la pointe du secteur à la fois en termes d'excellence des services, d'innovation et de l'infrastructure mondiale. Nous avons débuté 2020 de manière positive au cours des 10 premières semaines et je suis impatient de continuer à offrir la meilleure solution d'aviation d'affaires dans cette industrie. »

Note aux rédacteurs en chef :

Les déclarations contenues dans ce communiqué sont basées uniquement sur les informations disponibles à la date de ce communiqué, ne constituent pas un état complet des résultats ou positions financières de la société pour l'exercice 2019, et n'ont pas été auditées, révisées ou compilées par un cabinet d'expertise comptable agréé indépendant. Par conséquent, les informations financières contenues dans ce communiqué sont préliminaires, non auditées et sujettes à révision à l'issue des processus de clôture et d'audit de la Société. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce document, à l'exception des informations devant être divulguées par la loi.

Contact

Jennifer Farquhar | VistaJet | Tél. : +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie mondiale d'aviation. Sur sa flotte qui compte plus de 70 jets d'affaires aux couleurs rouge et argent, VistaJet fait voyager des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans près de 187 pays, couvrant ainsi 96 % du monde. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la société a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients ont accès à une flotte entière de jets, tout en payant uniquement leurs heures de vol, et sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété d'un avion personnel. L'adhésion au Programme emblématique de VistaJet offre aux clients une souscription sur mesure d'heures de vol sur sa flotte mondiale de jets moyen-courrier et long-courrier, pour leur permettre de voyager en avion, n'importe où et n'importe quand.

VistaJet appartient à Vista Global Holding, le leader mondial de l'aviation d'affaires, qui intègre un portefeuille unique de sociétés offrant des solutions peu capitalistiques couvrant tous les aspects de l'aviation d'affaires.

Pour de plus amples informations sur VistaJet et ses actualités, veuillez consulter le site vistajet.com

VistaJet et ses filiales ne sont pas des transporteurs directs des États-Unis. VistaJet US Inc. et VistaJet Online et Mobile Services sont des courtiers de charters aériens et n'exploitent pas d'avions. VistaJet Limited est un transporteur aérien européen qui exploite des avions enregistrés 9H en vertu du permis d'exploitation aérienne maltais numéro MT-17 et est constitué à Malte sous le numéro d'entreprise C 55231. Les avions appartenant à VistaJet et enregistrés aux États-Unis sont exploités par des transporteurs aériens américains autorisés légalement, y compris XOJET Aviation LLC.