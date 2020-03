Syarikat mencatatkan permulaan yang kukuh pada 10 minggu pertama 2020 walaupun terdapat cabaran disebabkan oleh coronavirus

Keahlian program di A.S. terus meningkat, mencatatkan peningkatan sebanyak 24%

Keputusan yang kukuh terutamanya di Timur Tengah dengan Ahli yang meningkat sebanyak 26%, tempoh penerbangan meningkat sebanyak 24% dan penumpang meningkat sebanyak 35%

Sebagai sebahagian daripada Vista Global Holding, Syarikat bersedia untuk terus memanfaatkan sektor penerbangan perniagaan berpecah ini dengan rangkaian globalnya yang memiliki 115 jet perniagaan dan lebih 1,700 pakar penerbangan

LONDON, March 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, satu-satunya syarikat penerbangan perniagaan global pertama, memulakan 2020 dengan kemas kini pasaran di tengah-tengah cabaran unik yang disebabkan oleh coronavirus (COVID-19) dan juga rumusan pertumbuhan kukuhnya semasa 2019 dan kejayaan untuk tahun itu.

Syarikat, dengan operasi berpangkalan di Malta, telah membuat permulaan yang positif untuk 2020 kerana pelanggan menginginkan komitmen VistaJet terhadap keselamatan, fleksibiliti perjalanan dan privasi, yang tidak dijamin oleh sebarang pengangkutan lain semasa waktu-waktu yang tidak stabil. Angka awal sejak Januari 2020 sehingga hari ini menunjukkan bahawa jumlah penerbangan keseluruhan VistaJet telah semakin meningkat sebanyak 16% YOY dan Syarikat terus melihat permintaan kukuh merentasi semua rantau. A.S. mencatat jumlah penerbangan paling banyak semasa dua bulan pertama tahun ini, menyumbang sebanyak 23% dalam jumlah penerbangan global. Walaupun terdapat impak mendalam daripada virus yang merebak merentasi Asia, permintaan daripada benua itu kekal stabil pada 11%.

Untuk melindungi penumpang dan anak kapal, Syarikat telah mengambil langkah tambahan dengan rakan kongsi untuk mengukuhkan lagi prosedur keselamatan dan perlindungan setiap hari. Pasukan Kelulusan dan Koordinasi Penerbangan yang khas bekerja 24/7 untuk menilai dan meluluskan sebarang permintaan tempahan dan perubahan daripada sudut pandangan teknikal, keselamatan dan perlindungan. Untuk membantu dalam mengurangkan penyebaran virus itu, VistaJet bekerjasama dengan pakar terkemuka, termasuk Control Risks dan Osprey untuk nasihat perlindungan dan keselamatan menggunakan manusia dan juga kecerdasan yang didorong oleh AI, sementara MedAire menyediakan sokongan perubatan di lapangan dan di udara. Semua anak kapal diperiksa untuk tanda-tanda virus dua kali sehari dan setiap pesawat VistaJet disanitasikan selepas setiap penerbangan. Sebagai langkah pencegahan, jika pihak berkuasa mengenal pasti bahawa terdapat pembawa COVID-19 menaiki pesawat VistaJet, pesawat dan anak kapal tersebut tidak akan digunakan buat sementara waktu. Untuk tempahan seterusnya, penumpang mungkin diwajibkan untuk melengkapkan dokumen perjalanan tambahan dan sijil kesihatan, dan mereka yang baharu sahaja ke lokasi berisiko tinggi mungkin perlu menjalani ujian suhu sebelum menaiki pesawat.

Thomas Flohr, Pengasas dan Pengerusi VistaJet dan Vista Global berkata:

“Seperti yang ditunjukkan pada beberapa bulan lepas, 2020 bukanlah mesra perniagaan. Saya yakin bahawa peningkatan kukuh yang dicatatkan 10 minggu lepas merangkumi penumpang yang mencari alternatif penerbangan komersial yang lebih selamat dan bersih. Ketangkasan dan fleksibiliti pada asas VistaJet memastikan kami bersedia untuk menangani impak yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus pada dunia.

“Paling penting, keselamatan dan kesejahteraan maksimum untuk penumpang dan anak kapal kami menjadi keutamaan saya. Perkembangan sentiasa berubah-ubah yang dikaitkan dengan coronavirus telah membimbing kami untuk mencari cara yang pintar dan inovatif untuk menghadapi cabaran ini. Kami telah memantau dan menyesuaikan diri terhadap wabak ini sejak kes pertama dilaporkan pada akhir 2019 dan kami sedang bekerjasama dengan pakar dan pihak berkuasa untuk mengemas kini standard kami bersesuaian dengan perubahan situasi.”

Perancangan Syarikat untuk 2020 adalah bersandarkan tahun 2019 yang kukuh, iaitu ketika VistaJet melakukan kemajuan ketara pada keutamaan strategiknya yang penting dan mengembangkan saham pasaran di seluruh dunia dengan pertumbuhan sebanyak 21% dalam keahlian Program.

Konsisten dengan trend korporat sejarah, VistaJet meningkatkan jumlah penerbangan dan penumpangnya sebanyak dua kali ganda pada 2019. Strategi pengoptimuman armada baharunya memangkin pertumbuhan juga semasa musim tidak sibuk pada penggal pertama tahun, meningkatkan penerbangan global sebanyak 12% berbanding waktu yang sama pada tahun sebelum ini. Suku ketiga tahun 2019 kekal sebagai suku tahunan paling popular, menyumbang sebanyak 28% perjalanan.

Pembukaan pejabat Timur Tengah yang khusus mendorong rantau itu untuk mencatat pertumbuhan terbesar untuk syarikat itu merentasi jumlah penerbangan, penumpang dan pelanggan baharu yang menyertai VistaJet Program dengan peningkatan masing-masing sebanyak 24%, 35% dan 26%. UAE mendaftarkan majoriti penerbangan di rantau itu dan menyaksikan peningkatan sebanyak 21% dalam jumlah penerbangan, hanya didahului oleh Saudi untuk penerbangan serantau, yang mencatat pertumbuhan sebanyak 41%.

Model VistaJet Program kekal menjadi penyelesaian pilihan untuk pelanggan yang berpangkalan di A.S., mencatat peningkatan sebanyak 24% dalam jumlah keahlian dalam pasaran itu, sementara itu keahlian di Asia meningkat sebanyak 6% dengan China, India dan Singapura mendahului senarai. Eropah mencatat pertumbuhan sebanyak 11% dalam jumlah tempoh penerbangan berbanding angka 2018 dan meningkat Ahlinya dalam pasaran sebanyak 23%. UK sahaja telah menyumbang 24% dalam jumlah penerbangan VistaJet di rantau itu, membuktikan bahawa walaupun terdapat ketidaktentuan politik, negara itu terus menjadi tumpuan global dan perniagaan Eropah.

VistaJet terus meneraju dalam inovasi dan perkhidmatan industri ini, memperkenalkan lebih banyak program yang direka bentuk untuk meningkatkan pengalaman untuk semua pelanggan. Satu program keselamatan penerbangan dilancarkan pada awal tahun ini telah membawa pembaharuan kepada perisian operasi penerbangan dengan penggunaan teknologi penilaian risiko diterajui data yang disediakan oleh Osprey Flight Solution. Kerjasama dengan Scuderia Ferrari sebagai pembekal rasmi perjalanan jet persendirian sepanjang musim Formula Satu menonjolkan janji VistaJet bagi kelajuan dan kecekapan. Pengenalan VistaPet, program perjalanan haiwan peliharaan global yang terkemuka dalam industri penerbangan, meletakkan standard yang tinggi untuk penumpang berkaki empat. Syarikat juga mengumumkan VistaJet World yang merupakan portfolio menyeluruh yang lain daripada lain, pelbagai pengembaraan perjalanan yang disuaikan dengan minat setiap Ahli.

Pengumuman VistaJet bahawa mereka akan menjadi syarikat pertama untuk mendapatkan akses kepada armada pesawat Global 7500 mulai 2020, disertai dengan sinergi yang dihasilkan daripada pelancaran XO oleh Vista Global, pasaran penerbangan persendirian global, memastikan Syarikat terus menjadi alternatif aset rendah yang terkemuka kepada pemilikan pesawat.

Thomas Flohr berkata lagi:

“Penyelesaian VistaJet sangat menarik pada waktu-waktu yang tidak tentu. Dalam masa 12 bulan lepas, Syarikat sekali lagi mencapai kejayaan, Vista Global dan XO, dan saya berbangga dengan pencapaian kami dan kami terus menjadi pelopor industri dalam kecemerlangan perkhidmatan, inovasi dan infrastruktur global. Kami memulakan 2020 secara positif semasa 10 minggu pertama dan saya teruja untuk terus menawarkan penyelesaian penerbangan perniagaan terbaik dalam industri ini.”

