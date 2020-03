A Empresa teve um forte início durante as primeiras 10 semanas de 2020, não obstante os desafios impostos pelo coronavírus

A adesão ao programa nos EUA continuou a crescer, registrando um aumento de 24%

Resultados particularmente fortes no Oriente Médio, com um aumento de 26% dos Membros, de 24% nas horas de voo e de 35% de passageiros

Como parte da Vista Global Holding, a Empresa está preparada para continuar a se beneficiar do setor de aviação executiva fragmentado com sua rede global de 115 jatos executivos e mais de 1.700 especialistas em aviação

LONDRES, March 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação executiva, começa 2020 com uma atualização de mercado em meio ao conjunto único de desafios impostos pelo coronavírus (COVID-19), bem como uma recapitulação do seu sólido crescimento durante 2019 e os sucessos do ano.

A Empresa, com operações baseadas em Malta, teve um início positivo em 2020, uma vez que os clientes procuram o compromisso da VistaJet com a segurança, flexibilidade de viagens e privacidade não garantidas por nenhum outro tipo de transporte em tempos de instabilidade. Dados iniciais de janeiro de 2020 até hoje destacam que o número total de voos da VistaJet aumentou mais 16% Ano-a-Ano e a Empresa continua a ver uma forte demanda em todas as regiões. Os EUA registraram o maior número de voos durante os dois primeiros meses do ano, representando 23% dos voos globais. Apesar do impacto profundo do vírus que se espalha por toda a Ásia, a demanda do continente permanece estável em 11%.

Para proteger os passageiros e a tripulação, a Empresa tomou medidas adicionais juntamente com seus parceiros para fortalecer ainda mais os procedimentos de segurança e proteção diários. Equipes dedicadas de Aprovação e Coordenação de Voo trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para avaliar e aprovar quaisquer pedidos de reserva e alteração do ponto de vista técnico, de segurança e proteção. Para ajudar a reduzir a disseminação do vírus, a VistaJet trabalha com especialistas líderes, incluindo Control Risks e Osprey para consultoria de segurança e proteção usando inteligência humana e conduzida por IA, enquanto a MedAire fornece suporte médico líder no solo e no ar. Toda a tripulação é examinada quanto a sinais do vírus duas vezes por dia e cada aeronave VistaJet é higienizada após cada voo. Como medida de precaução, caso as autoridades determinem que um portador de COVID-19 tenha viajado em uma aeronave da VistaJet, o avião e a tripulação serão temporariamente retirados de uso. Para reservas futuras, os passageiros podem ser obrigados a preencher documentos de viagem e certificados de saúde adicionais, e aqueles que recentemente viajaram para locais de alto risco podem ter sua temperatura testada antes do embarque.

Thomas Flohr, Fundador e Presidente da VistaJet e Vista Global, disse:

“Como mostram os eventos dos últimos meses, 2020 não será um ano comum. Não tenho dúvidas de que o forte aumento registrado nas últimas 10 semanas inclui passageiros que procuram alternativas mais seguras e mais limpas ao voo comercial. A agilidade e flexibilidade na base da VistaJet garantem que estamos bem preparados para abordar o impacto que a disseminação do coronavírus está tendo no mundo.

“Acima de tudo, a máxima segurança e bem-estar dos nossos passageiros e tripulação é a minha maior prioridade. Os desenvolvimentos em constantes mudanças associadas ao coronavírus nos levaram a encontrar maneiras inteligentes e inovadoras de enfrentar o desafio. Estamos monitorando e nos adaptando ao surto desde que os primeiros casos foram relatados no final de 2019, e estamos trabalhando diariamente com especialistas e autoridades para atualizar nossos padrões à medida que a situação evolui”.

O pipeline da Empresa para 2020 vem na sequência de um forte 2019, durante o qual a VistaJet progrediu substancialmente nas suas principais prioridades estratégicas e aumentou a participação de mercado em todo o mundo, com um crescimento de 21% na sua participação no Programa.

Consistente com as tendências corporativas históricas, a VistaJet aumentou seu número de voos e passageiros em dois dígitos em 2019. Sua nova estratégia de otimização da frota catalisou o crescimento também durante a baixa temporada do primeiro semestre, aumentando os voos globais em 12% em relação à mesma época do ano anterior. O 3º trimestre de 2019 permaneceu o trimestre mais popular, responsável por 28% das viagens.

A abertura de um escritório dedicado no Oriente Médio levou a região a registrar o maior crescimento da Empresa em termos de número de voos, passageiros e novos clientes que se integraram ao VistaJet Program — aumentando 24%, 35% e 26%, respectivamente. Os Emirados Árabes Unidos registraram a maior parte dos voos na região e tiveram um aumento de 21% nos voos, seguido apenas dos sauditas em termos de voos regionais, com um aumento de 41%.

O modelo do VistaJet Program permaneceu uma solução favorável para clientes com sede nos EUA, registrando um aumento de 24% no número de associações no mercado, enquanto a adesão da Ásia aumentou 6%, com a China, Índia e Cingapura liderando. A Europa registrou um crescimento de 11% nas horas de voo em relação aos valores de 2018 e aumentou 23% o número de Membros no mercado. O Reino Unido sozinho representou 24% dos voos da VistaJet na região, provando que, apesar das incertezas políticas, o país continua a ser um foco para os negócios globais e europeus.

A VistaJet continuou a liderar a inovação e o serviço da indústria, introduzindo mais programas projetados para elevar a experiência para todos os clientes. Um novo programa de segurança de voo lançado no início do ano levou o software de operações de voo a novas alturas com a adoção da tecnologia de avaliação de risco liderada por dados da Osprey Flight Solution. Uma parceria com a Scuderia Ferrari como fornecedor oficial de viagens de jato privados durante a temporada da Fórmula 1 destacou a promessa da VistaJet de velocidade e eficiência máximas. A introdução do VistaPet, o principal programa global de viagens para animais de estimação da indústria da aviação, estabeleceu a marca de alto nível para passageiros de quatro patas. A Empresa também anunciou o VistaJet World - um portfólio abrangente de aventuras de viagem únicas e multi-stop adaptadas às paixões de cada Membro.

O anúncio de que a VistaJet será a primeira a ter acesso a uma frota de aeronaves Global 7500 a partir de 2020, juntamente com as sinergias derivadas do lançamento do XO pela Vista Global, o mercado global de aviação privada, garante que a Empresa continue a ser a principal alternativa de ativos leves à propriedade da aeronave.

Thomas Flohr continua:

“As soluções da VistaJet são particularmente atraentes em tempos de incerteza. Os últimos 12 meses foram mais um marco para a Empresa, Vista Global e XO; e estou orgulhoso do que conseguimos alcançar e que continuamos a liderar o setor em excelência de serviços, inovação e infraestrutura global. Começamos 2020 positivamente durante as primeiras 10 semanas e quero continuar a oferecer a melhor solução de aviação executiva neste setor”.

Nota para os Editores:

As declarações deste comunicado são baseadas exclusivamente nas informações disponíveis a partir da data deste comunicado, não são uma declaração abrangente dos resultados financeiros ou posições da Empresa a partir de ou para o ano de 2019, e não foram auditadas, revisadas ou compiladas por empresa de contabilidade registrada independente. Portanto, as informações financeiras contidas neste comunicado são preliminares, não auditadas e sujeitas a revisão após a conclusão dos processos de fechamento e auditoria da Empresa. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma informação contida neste documento, exceto por qualquer informação que deva ser divulgada por lei.

