虽然新冠病毒带来挑战，但公司在2020年前10周实现了强势开局

该公司服务计划在美国的会员数量继续增长，涨幅达到24%

中东地区的业绩尤其突出，会员数量增长26%，飞行时数增长24%，载客量增长35%

作为Vista Global Holding旗下企业，该公司凭借其包括115架自有商务喷气式飞机和1700多名航空专家的全球网络，必将继续充分利用商务航空业务部门分散格局的有利条件。

伦敦, March 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界首家也是唯一一家全球性商务航空企业VistaJet在2020年初新冠病毒带来系列独特挑战之际发布最新市场报告，并对其2019年的坚实业务增长和成功进行回顾。

业务总部设在马耳他的这家公司在进入2020年以来业务发展势头良好，客户寻求VistaJet对安全性、旅行灵活性和隐私的承诺，而在目前的不稳定时期，这是任何其他类型的运输服务都无法保证的。2020年1月至今的初步数据表明，VistaJet的航班总数同比增加了16%，各地区都显示出对该公司服务的强劲需求。今年头两个月以美国市场的登记航班数量为最多，占到全球航班总数的23%。尽管病毒在亚洲的蔓延造成了深切影响，但该地区的需求仍然保持在了11%的稳定水平。

为保护乘客和机组人员，公司与其合作伙伴合作，采取额外举措以进一步加强每一天的安全和安保措施。专门的飞行批准和协调小组全天候工作，从技术、安全和安保的角度评估和审批各项预订和更改请求。为控制病毒的传播，VistaJet与包括Control Risks和Osprey在内的领先专家机构合作，使用人工和人工智能驱动的情报提供安全安保建议，并通过MedAire提供领先的地面和空中医疗支持。所有机组人员均每天接受两次病毒症状检查，每架VistaJet飞机在每次飞行后都经过消毒。作为一项预防措施，如果当局认定有新冠病毒携带者曾搭乘VistaJet的飞机，则该飞机和机组人员将暂时停止服务。对于未来的预订，乘客能需要填写更多的旅行文件和健康证明，而近期曾前往过高风险地区的乘客在登机前可能需要测量体温。

VistaJet和Vista Global创始人兼董事长Thomas Flohr表示：

“过去几个月所发生的事件表明，2020年对于业务经营来说将是不同寻常的一年。过去10周我们实现了强劲增长，部分原因是由于乘客要寻找与商业航空公司飞机相比更安全、更清洁的替代方案，我对此毫不怀疑。作为VistaJet业务基础的敏捷性和灵活性确保我们做好了充分的准备，应对冠状病毒传播对世界的影响。

“我们乘客和机组人员最高程度的安全和福祉对我来说是超越其他事项的首要任务。根据冠状病毒相关情况的不断变化，我们已经找到了智能创新方法来迎接挑战。自2019年底报告第一批病例以来，我们一直在监控疫情并进行相应调整。我们目前在与专家和当局进行每日沟通合作，根据形势的发展来更新我们的各项标准要求。”

该公司2020年的业务安排以2019年的强劲业绩表现为支持。2019年VistaJet在其核心战略优先事项上取得了重大进展，并在世界范围内扩大了市场份额，会员数量增加了21%。

VistaJet在2019年实现了航班和乘客数量的两位数增长，这与企业以往的业务发展趋势相一致。公司新的机队优化策略在上半年的淡季期间也促进了增长，与上年同期相比，全球航班数量增加了12%。2019年第三季度仍然是业务需求最旺盛的一个季度，占到旅程总数的28%。

专门的中东办事处的开设使该地区在航班数量、载客数量和加入VistaJet计划的新客户数量方面均录得最大涨幅，分别增长24%、35%和26%。阿联酋市场的航班数量占到了该地区的大多数，航班数量增加了21%，仅次于沙特的支线航班数量41%的涨幅。

VistaJet Program计划模式依然是受到美国客户欢迎的一个解决方案，美国市场的会员数量增长了24%；亚洲的会员数量增长了6%，中国、印度和新加坡是其中的领先增长点。欧洲地区的飞行时数比2018年增长了11%，该地区市场的会员数量增加了23%。仅英国就占VistaJet该地区航班总数的24%，这证明尽管存在政治不确定性，该国仍然是一个全球和欧洲商务中心。

VistaJet继续引领业内的创新和服务，推出了更多旨在提升所有客户体验的项目。年初推出的一项新的飞行安全计划采用了Osprey Flight Solution的数据主导风险评估技术，将飞行操作软件水平推向了新的高度。在整个一级方程式赛季作为其私人喷气飞机旅行服务官方提供商而与Scuderia Ferrari达成合作，突显了VistaJet对最高速度和效率的承诺。航空工业领先的全球宠物旅行计划VistaPet的推出为“动物乘客”的旅行服务设定了全新的高标准。公司还宣布推出VistaJet World，这是一项根据各会员兴趣爱好而专门定制的独特多站点旅行服务的全方位组合。

VistaJet宣布该公司将在2020年成为首个可获使用Global 7500机型机队的企业，再加上Vista Global推出的全球私人航空数字化市场XO，该公司将确保继续成为领先的轻资产解决方案选择，用于替代飞机拥有权方案。

Thomas Flohr接着表示：

“VistaJet的解决方案在具有不确定性的时期尤其具有吸引力。过去12个月对于公司、Vista Global和XO的来说是又一个里程碑；对于我们所取得的成就，以及我们继续在卓越服务、创新和全球基础架构方面的业内先锋作用，我深感自豪。2020年伊始，我们在前10周的业务发展势头良好，我期待着继续提供业内最佳的商务航空解决方案。”

编辑注意：

本新闻稿中的报表仅以截至本文发布之日可获得的信息为依据，不是公司截至2019年或2019年全年的全面财务报表，未经过独立注册会计师事务所审计、审查，也并非由其编制。因此，本新闻稿中的财务信息为初步的未经审计信息，并且将在公司的结账和审计过程完成后进行相应修订。除法律要求披露的任何信息外，公司对本文内所载任何信息的更新概不承担任何义务。

联系信息

Jennifer Farquhar | VistaJet | 电话：+44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

关于VistaJet

VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机，为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务，覆盖全球96%的地区。创办于2004年的这家公司率先推出了一种创新型的商业模式，可以让客户使用整个机队，并按飞行时长计费，无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。加入VistaJet标志性计划的会员客户可获得该公司中长程喷气机机队飞行时数的定制订购服务，随时飞往世界任何地方。

VistaJet是Vista Global Holding集团旗下企业。该集团是全球领先的商务航空集团，通过将众多独特企业整合在一起，提供轻资产解决方案，覆盖商务航空所有重要领域的服务。

关于VistaJet的更多信息和资讯，请访问 vistajet.com

VistaJet及其子公司不是美国的飞机运营企业。VistaJet US Inc.、VistaJet Online和Mobile Services是包机代理商，不从事飞机运营。VistaJet Limited是一家欧洲航空公司，根据马耳他航空运营许可证第MT-17号运营9H注册飞机。该公司在马耳他注册，公司注册号为C 55231。由VistaJet所有并在美国注册的飞机均由持有相关执照的美国航空公司运营，包括XOJET Aviation LLC。