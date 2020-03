儘管新型冠狀病毒帶來了挑戰,但公司在 2020 年首 10 週仍然表現強勁

美國的新增會員數目持續增長,錄得 24% 增幅

中東地區的業績特別優異,會員數目、飛行時間及乘客數量分別增長 26%、24% 及 35%

作為 Vista Global Holding 之一員,公司將繼續善用其覆蓋全球的 115 架商務機和 1,700 多名航空專家,令其在分散的商務航空領域中取得優勢

倫敦, March 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet 是首間及唯一一間全球商務航空公司。在 2020 年伊始,公司面對新型冠狀病毒 (COVID-19) 所帶來的一系列特殊挑戰下公佈其市場狀況,以及回顧在 2019 年的穩健增長與成功。

公司總部位於馬爾他,在 2020 年不穩定的時期已取得良好業績,這源自客戶從 VistaJet 獲得安全、靈活和私隱的承諾,而市場上並沒有其他任何類型的運輸工具能達到以上標準。從 2020 年 1 月至今的數據顯示 VistaJet 的航班總數比去年同期增長了 16%,預計各地區的需求仍然會有強勁增長。在今年首兩個月中,美國的航班數目最多,佔全球航班的 23%。儘管疫情對亞洲影響很大,但需求仍然穩守 11%。

為了保護乘客和機組人員,公司與合作夥伴一起採取更多措施,以進一步加強日常的安全保障程序。飛行批准和協調專責團隊正在全天候處理所有預訂和變更請求,以技術、安全和保護角度作出評估和批核。為減少病毒傳播,VistaJet 與不同領域的領先專家合作,包括 Control Risks 和Osprey。以人工和智能機械提供最全面的安全及風險評估;而 MedAire 則為地面和在航班上提供領先的醫療服務。另外,所有機組人員均會每天進行兩次針對病毒的健康檢查,VistaJet 的飛機在每次飛行後均會全面消毒。為預防起見,一旦政府部門確定有確診新型冠狀病毒的病人曾經乘搭 VistaJet 飛機,該飛機和機組人員將暫時停止服務。對於未來的預訂,公司可能會要求乘客填寫更多旅行和健康證明文件,並有權為最近到訪過高風險地區的乘客在登機之前量度體溫。

VistaJet 及 Vista Global 創始人兼主席 Thomas Flohr 表示:

「就最近發生的事件來看,2020 年的商業狀況不會像往常一樣。我毫不懷疑過去 10 週的快速增長是因某些客戶正在尋找更安全和衛生的飛行方式,以便代替民航飛行。VistaJet 所擁有的靈活敏捷有助確保我們做好充分準備,以應對新型冠狀病毒傳播對全球的影響。

我們以乘客和機組人員的安全和健康為最重要前題。新型冠狀病毒的發展難以預測,這引導我們以明智和創新的方法應對挑戰。自 2019 年末公佈首宗病例以來,我們一直監測疫情發展和作出因地制宜的措施,並每天與專家和政府部門合作,隨著形勢的變化來更改我們的標準。」

公司的 2020 年業務將秉承 2019 年的強勁業績,其中核心業務取得顯著發展,會員數目增加了 21%,並同時擴大了全球市場佔有率。

VistaJet 的航班和乘客數量在 2019 年錄得雙位數字增長,符合公司過去的發展趨勢。旗下的全新機隊優化策略亦在去年上半年淡季期間取得成果,與前年同期相比,全球航班增加了 12%。2019 年第三季度仍然是最多會員出行的時段,佔了全年 28% 的旅程。

公司特別於中東地區開設了辦事處,並帶來了最大的增長動力,分別於航班量、乘客和新會員數目上增長了 24%、35% 和 26%。來自阿聯酋的航班增加了 21%,而最多增長來自沙特地區增長達 41%。

VistaJet 會員計劃最受來自美國的客人歡迎,當地會員數目增長了 24%。來自亞洲的會員數目則增長了 6%,並以中國、印度和新加坡的客人為主。歐洲市場的飛行時數比 2018 年增長了 11%,會員數目增加了 23%。單單英國地區就佔歐洲地區 24% 的航班量,這證明了儘管存在政治不確定性,英國仍然是全球和歐洲業務的發展重點。

VistaJet 繼續引領行業創新和服務發展,旨在提升會員的體驗。今年年初啟動了一項全新的安全飛行計劃 Osprey Flight Solution,使用數據為飛行過程作風險評估,為行業帶來變革。隨後與法拉利車隊 Scuderia Ferrari 合作,成為了一級方程式賽季期間的指定私人飛機合作商,突顯 VistaJet 對速度和效率的重視。領先全球的寵物飛行計劃 (VistaPet),為業界相關項目樹立了最高標準。公司還推出了 VistaJet World,根據客人興趣,度身訂造私人旅程和個人化體驗。

今年 VistaJet 宣佈成為全球首批使用 Global 7500 機隊的公司,加上與 Vista Global 旗下商務航空營銷平台 XO 所產生的協同效應,客戶只需承擔實際飛行小時的費用,就可獲得整個機隊的候命,而無需涉及與飛機所有權有關的責任與資產風險。

Thomas Flohr 指出:

「在當下不確定時期,VistaJet 的飛行計劃特別有吸引力。過去 12 個月是公司、Vista Global 和 XO 的一個里程碑。我們為過去一年取得的成就感到自豪,也因服務、創新和設施發展的成就而非常鼓舞。我們在 2020 年首 10 週有一個積極的開始,並會繼續為業界帶來最佳的商務航空解決方案。」

本新聞稿中的陳述僅基於截至本新聞稿發佈之日可用的資料,不是對公司截至 2019 年或全年的財務業績或財務狀況的全面陳述,並且未經審計、審查或由獨立的註冊會計師事務所編製。因此,本新聞稿中的財務資料是初步、未經審計,並在公司的結算和審計流程完成後修訂。除法律要求披露的任何資料外,公司不承擔更新其中包含的任何資料的義務。

