VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM), une entreprise axée sur le bien-être et spécialisée dans la formulation et la distribution d’une gamme de produits de consommation courante à base de champignons médicinaux, continue son intégration verticale en ajoutant des capacités de production, de fabrication et de recherche en matière de champignons artisanaux. La société est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente définitive (l ' « entente ») pour l'acquisition d'Artisan Growers Ltd. (« Artisan Growers »), un producteur et fournisseur de champignons artisanaux de la Colombie-Britannique.



Artisan Growers exploite une installation de culture de champignons artisanale capable de produire un assortiment de variétés de champignons artisanaux biologiques, notamment Lion's Mane, Chaga, Reishi et Agaricus Blazei. Artisan Growers utilise différentes techniques de culture et développe des infrastructures pour produire des champignons artisanaux de première qualité.

Champignon prévoit intégrer la capacité de production de champignons artisanaux d'Artisan Growers dans son infrastructure existante de fabrication, de formulation et de distribution de champignons médicinaux, alors que la société continue de contrôler sa chaîne d'approvisionnement jusqu’à l'utilisateur final.

Champignon a alloué une zone de laboratoire spécialement dédiée au sein de l'installation existante d’Artisan Growers pour effectuer des activités spécifiques de recherche et développement (« R&D ») et d'analyse de profil de champignons, avec l'objectif de:

étudier davatange les implications avant l'intégration de ses extraits de champignons en tant que système d'administration de médicaments alternatifs;

formuler des composés bioactifs extraits de plantes / champignons;

cultiver des cépages de champignons, qui comprendra de la psilocybine et qui doit commencer dès que la société a déterminé que les approbations réglementaires appropriées ont été reçues; et,

isoler et synthétiser certains extraits de plantes / champignons.

« Avec l'acquisition d'Artisan Growers, nous continuons d'optimiser nos capacités en amont, en aval et de distribution, tout en sécurisant une précieuse infrastructure afin d’accélérer nos activités de R&D », a déclaré Gareth Birdsall, PDG de Champignon Brands. « Au cours des prochains trimestres, nous exécuterons notre plan d'affaires stratégique et chercherons également à émerger en tant que meilleur formulateur d'extraits de champignons médicinaux à intégration verticale, intégrant la médecine alternative, la recherche clinique et la réadaptation professionnelle dans le portefeuille de produits actuel de la société. »

Aux termes de l'entente, Champignon acquerra 100% des actions émises et en circulation d'Artisan Growers pour une contrepartie totale de 8 millions d'actions ordinaires dans le capital de la société (les « actions de contrepartie »). Les actions de contrepartie seront émises à un prix attribué égal au prix moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours au moment de l'émission. Une commission s'appliquent à cette transaction.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. est une entreprise canadienne dédiée à la distribution de produits infusés aux champignons médicinaux artisanaux. L’équipe de Champignon a pour mandat d’améliorer la santé et le bien-être de millions de consommateurs potentiels grâce à la distribution d’une gamme de produits haut de gamme infusée aux champignons. Champignon continue de s’inspirer du principe de pérennité, car tous ses produits éligibles sont certifiés biologiques, sans OGM et végétaliens.

