OTTAWA, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au fur et à mesure que la COVID-19 se propage, NAV CANADA a adopté les mesures nécessaires pour que le système de navigation aérienne du Canada continue de fonctionner de façon sécuritaire et efficace. La Société a mis en place des mesures préventives pour protéger l’intégrité des services de navigation aérienne au Canada, ainsi que la santé et la sécurité des employés qui assurent son bon fonctionnement.



Puisque NAV CANADA gère plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien canadien et océanique, elle joue un rôle crucial pour aider à mener les personnes et les biens à bon port. Afin de minimiser les interruptions de ses services, NAV CANADA communique aussi régulièrement avec ses clients et les parties prenantes de l’industrie pour veiller à ce que l’information soit partagée rapidement et que les mesures nécessaires soient prises.

La Société surveille de près la situation et respecte les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada pour minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 et de sa propagation. Dans tous ses aménagements au pays, NAV CANADA a pris des mesures préventives pour minimiser les risques de contracter la COVID-19 pour ses employés.

Cela comprend de restreindre l’accès à certains immeubles, d’augmenter les mesures de nettoyage et d’hygiène, et d’encourager ceux qui le peuvent à travailler à distance.

La Société surveille l’évolution de la situation et réagit aux incidences de la COVID-19 au fur et à mesure qu’elles surviennent afin que, comme toujours, la sécurité soit prioritaire.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

