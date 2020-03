OTTAWA, 13 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd’hui la mise en place de son Programme de crédit aux entreprises afin de fournir des liquidités supplémentaires aux entreprises canadiennes devant faire face aux défis posés par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Dans le cadre du programme, Exportation et développement Canada (EDC) jouera un rôle important en aidant à atténuer les conséquences économiques de cette crise de santé publique, qui se font déjà sentir.



« Nous traversons une conjoncture pour le moins éprouvante. L’économie mondiale est secouée par des chocs majeurs, notamment la perturbation des flux commerciaux et des chaînes d’approvisionnement. Dans ce contexte, les entreprises doivent faire des choix difficiles », a déclaré Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d’Exportation et développement Canada.

« Le message que je souhaite avant tout communiquer aujourd’hui, c’est qu’EDC est là pour aider les exportateurs canadiens à composer avec ce contexte exceptionnel. C’est d’ailleurs là notre raison d’être : offrir des conseils spécialisés ainsi qu’un soutien en matière d’assurance et de financement, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. »

EDC a pour mandat de soutenir et de développer le commerce extérieur du pays, et ce, en aidant les entreprises canadiennes de toutes tailles à prendre leur place sur les marchés étrangers. Les mesures annoncées aujourd’hui permettront à EDC d’aider davantage d’entreprises canadiennes à accéder aux produits de financement et d’assurance ainsi qu’aux services de réduction du risque d’EDC.

Élargir l’accès au crédit pour les exportateurs canadiens contribuera à limiter les conséquences que la crise de la COVID-19 aura sur eux.

Soulignons que le commerce international est un moteur de la croissance économique du Canada : en 2018, ces échanges représentaient plus de 60 % du PIB national. La même année, EDC a facilité des activités d’exportation, d’investissement à l’étranger et d’expansion du commerce totalisant 105 milliards de dollars canadiens et représentant l’équivalent de 489 000 emplois au Canada.



EDC suit de très près l’évolution de la COVID-19 et communique régulièrement avec ses clients et les entreprises partout au pays. Elle a mis à contribution toutes les ressources internes possibles pour répondre aux préoccupations des entreprises canadiennes.



La semaine dernière, EDC a mis en place une ligne téléphonique (1-800-229-0575) sans frais pour répondre aux questions de tout ordre relatives à la pandémie et à ses incidences, publié une foire aux questions qu’elle met régulièrement à jour, organisé un webinaire sur les conséquences de la COVID‑19 pour le commerce international et publié une analyse sur le sujet.

EDC a l’agilité et les capitaux nécessaires pour rapidement se mobiliser et offrir un soutien, de concert avec ses partenaires fédéraux et les banques canadiennes, afin de répondre à l’évolution de la demande et de la situation.

En dépit de l’incertitude occasionnée par cette situation changeante, le mandat d’EDC demeure le même. Ses experts continueront d’épauler les exportateurs canadiens, que ce soit pour les aider à comprendre les conséquences de la pandémie pour leur entreprise, à analyser les interruptions des chaînes d’approvisionnement ou à mettre en place une couverture d’assurance.

À propos d'EDC

Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. En tant qu’experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin – savoir commercial, solutions de financement et d’assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations – pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

Pour savoir comment EDC peut aider votre entreprise, veuillez composer le 1-888-434-8508 ou visiter notre site Web au www.edc.ca.

