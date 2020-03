Generalversammlung am 17. März 2020 findet wie geplant unter behördlichen Vorgaben statt

Roche rät dringend von physischer Teilnahme ab und empfiehlt die elektronische Stimmabgabe über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Basel, 14. März 2020 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) hat heute informiert, dass auch nach den neuen Vorgaben des Bundes zur COVID-19 Situation (Coronavirus) die Generalversammlung am 17. März weiterhin stattfinden wird aufgrund einer Sondergenehmigung des Kantons Basel-Stadt.



Dabei wird Roche alle Vorgaben der Behörden des Bundes und des Kantons Basel-Stadt zum Gesundheitsschutz erfüllen.



Allerdings rät Roche weiterhin und eindringlich allen Aktionärinnen und Aktionären im Sinne von gesundheitlichen Vorsorgemassnahmen von einer physischen Teilnahme (insbesondere bei alters- oder krankheitshalber bestehender Schwächung) an der Generalversammlung ab. Eine solche erfolgt trotz Gesundheitsschutzmassnahmen auf eigenes Risiko.



Anstatt einer physischen Teilnahme empfiehlt Roche Aktionärinnen und Aktionären erneut die elektronische Fernabstimmung und die Übertragung ihrer Stimme an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. Diese kann mittels zugestellter Login-Daten erfolgen, welche angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre erhalten haben.



Weitere Informationen über Bedingungen zur Teilnahme und Gesundheitsmassnahmen im Rahmen der Generalversammlung finden Sie unter https://www.roche.com/about/governance/annual_general_meetings.htm



