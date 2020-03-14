紐約州水牛城, March 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是一家致力於研究、開發和商業化治療癌症和相關疾病新療法的的全球生物製藥公司。公司今天就最近宣佈的冠狀病毒爆發大流行公佈公司的營運最新資訊。



Athenex 的營運計劃仍將繼續按計劃展開，並且公司目前的評估是，口服紫杉醇的 NDA 申請以及口服紫杉醇和 Tirbanibulin 軟膏的上市前準備不受影響。此外，公司與美國 FDA 和其他監管機構的互動交流目前仍然按計劃進行。儘管 Athenex 在重慶的中國業務受到冠狀病毒情況影響，但公司欣然報告，根據當地政府的建議，此類業務運作已於今年 3 月第一週恢復正常。公司的泰濠工廠將繼續生產用於臨床和註冊需求的 API，新的 API 工廠的建造工程繼續按計劃施工。

Athenex 將全球員工的福祉放在首位，並認真遵守相關地方當局關於預防措施的建議，包括有關出差、在家工作和限制參加大型聚會的政策。公司將繼續成為全球公民，並將緊密合作以支持全球各公共衛生當局，並將繼續監視不斷變化的情況。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年， Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化新一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城以及克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德薩斯州休斯敦、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶、英國曼徹斯特、危地馬拉危地馬拉城、阿根廷布宜諾斯艾利斯等多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；將 CIDAL 資產整合到現有業務中的能力；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；不確定何時（如有可能），我們可在重慶工廠重新開始生產 API；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

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投資者關係：

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LifeSci Advisors, LLC 董事總經理

直線：212-915-2564

Athenex, Inc.：

Randoll Sze

財務長

電郵： RandollSze@athenex.com