Selskabsmeddelelse nr. 2020-05 15. marts 2020

Coronavirus forventes at få betydelig, kortsigtet negativ effekt på høresundhedsmarkedet

Fastholder forventning om organisk salgsvækst betydeligt over markedsvækstraten i 2020

Forventninger til 2020 trækkes tilbage pga. usikkerhed om effekten af det aktuelle coronavirus-udbrud

På grund af det aktuelle globale udbrud af coronavirus forventer vi at se en betydelig, kortsigtet negativ effekt på efterspørgslen på høresundhedsmarkedet. Dette er en konsekvens af den seneste stigning i spredningen af coronavirus på adskillige store markeder, hvor folk – især den ældre del af befolkningen – rådes til og vælger at blive hjemme for at begrænse spredningen af coronavirus. Vi mener, at den negative effekt vil være midlertidig og medføre en ophobning i efterspørgslen, som vil blive udløst senere i 2020 eller i 2021, idet vi ikke ser nogen ændringer i de fundamentale faktorer, der driver efterspørgslen efter høresundhedsprodukter og -services.

Koncernen har år til dato oplevet stærk vækst, og vores finansielle resultater har været på niveau med vores egne forventninger til trods for negative effekter på en række af vores mindre markeder i de tidlige stadier af udbruddet af coronavirussen. Som følge af de ændrede forventninger til høresundhedsmarkedet forventer vi imidlertid at se en negativ effekt på vores forretning og finansielle resultater i de kommende måneder. Da situationen ændrer sig hurtigt fra dag til dag på mange markeder, er vi i øjeblikket ikke i stand til præcist at vurdere, hvor stor denne kortsigtede effekt vil være, herunder heller ikke hvor længe det forventede, midlertidige fald i markedet vil vare, og vi trækker derfor vores forventninger til 2020 tilbage, indtil vi har et klarere billede af markedsudviklingen og den faktiske finansielle effekt. Vi forventer stadig at levere en organisk salgsvækst i 2020, der ligger betydeligt over markedsvækstraten.

Vi er fuldt fokuseret på at tilpasse vores forretning og kommercielle aktiviteter til den skiftende situation og samtidig opretholde vores evne til at servicere vores kunder og brugere på bedste vis. Hvad angår vores forsyningskæde, kan vi p.t. levere helt i trit med efterspørgslen inden for Høreapparater, Høreimplantater og Diagnostik. Inden for Kommunikation (EPOS) har vi set nogle begrænsninger i forsyningskæden, men situationen er i bedring.

I lyset af den aktuelle usikkerhed har vi besluttet midlertidigt at stoppe vores aktietilbagekøb, indtil vi har et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser af den aktuelle situation. Økonomisk står vi stærkt med rigelig adgang til finansiering via eksisterende faciliteter, deriblandt betydelige uudnyttede kreditfaciliteter.

Siden det udbruddet af coronavirus har vi truffet foranstaltninger for at garantere vores medarbejderes, kunders, brugeres og andre interessenters sundhed og sikkerhed, og vi har fokus på at agere proaktivt og med rettidig omhu. Vi følger de lokale myndigheders anvisninger og anbefalinger, og i nogle tilfælde udviser vi endnu større forsigtighed.

Så snart vi er i stand til med en vis sikkerhed at vurdere den effekt, som coronavirussen vil få på høresundhedsmarkedet og den deraf følgende effekt på vores virksomhed, vil vi melde opdaterede forventninger til 2020 ud, og vi vil offentliggøre eventuelt yderligere nye oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige. I henhold til vores finanskalender planlægges vores periodemeddelelse offentliggjort den 5. maj 2020.

”Verdenssamfundet befinder sig i øjeblikket i en meget svær situation, der hele tiden ændrer sig, hvilket påvirker os alle – også Demant-koncernen. Mange mennesker, der normalt er afhængige af os, står over for helt ekstraordinære risici, og vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde vores service på bedste vis og agere proaktivt og med rettidig omhu. Vi følger situationen tæt og samarbejder globalt på tværs af vores forretningsaktiviteter og funktioner for at passe på vores medarbejdere og mindske påvirkningen af vores virksomhed. Heldigvis er vores koncern økonomisk stærk og godt rustet til at modstå en periode med turbulens, og vi har meget stærk støtte fra vores hovedaktionær, William Demant Fonden. Der er ingen tvivl om, at situationen er alvorlig i forhold til folks sundhed og sikkerhed, så hos Demant gør vi, hvad vi kan, for at bidrage til at begrænse risikoen for spredning af coronavirussen,” siger koncernchef og adm. direktør Søren Nielsen.

