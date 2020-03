InterMail A/S

March 15, 2020 14:12 ET

Selskabsmeddelelse nr. 4-2019/20

15. marts 2020

Selskabets forventninger for regnskabsåret 2019/20, som blev offentliggjort den 29. november 2019, og var baseret på en svensk kronekurs på 0,70 DKK/SEK og følgende finansielle forventninger:







• En koncernomsætning i niveauet 125-135 mio. kr. mod 135,1 mio. kr. i 2018/19

• Et EBITDA-resultat i niveauet 17-22 mio. kr. mod 16,8 mio. kr. i 2018/19

• Et EBT-resultat i niveauet 1-5 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i 2018/19.

Selskabet har i den forgangne del af regnskabsåret løbende leveret resultater i overensstemmelse med de offentliggjorte forventninger, men udviklingen i kommunikationsbranchen er under pres med blandt andet økonomisk usikkerhed, som følge af udbruddet af Coronavirus COVID-19.

Coronavirus COVID-19 udbruddet påvirker købsadfærden hos virksomheder og forbrugere, hvilket påvirker de kommunikationsopgaver og løsninger, som InterMail producerer. InterMail har derfor taget skridt til at reducere sin omkostningsbase.

På baggrund af den store usikkerhed Coronavirus COVID-19 har skabt for kommunikationsbranchen i Danmark og Sverige samt resten af verden, og usikkerhed om situationens varighed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en vurdering af de økonomiske påvirkninger af Coronavirus COVID-19 for InterMail.

Som angivet ovenfor, kan InterMail konstatere en påvirkning, der medfører betydelig usikkerhed med hensyn til den fremtidige kundeefterspørgsel og derfor også for opretholdelsen af forventningen for regnskabsåret 2019/20. InterMail vil følge situationen tæt og kommunikere, såfremt det står klart, at forventningen til regnskabsåret 2019/20 ikke kan opretholdes.

Venlig hilsen

InterMail A/S

Yderligere oplysninger:

John Dueholm, Bestyrelsesformand

Mobil: 31 24 49 31

E-mail: rdujdu@gmail.com

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 39 66 09 22

Mobil: 51 16 13 72

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, Finance Director

Telefon: 39 67 28 22

Mobil: 61 77 25 73

E-mail: Nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet full service kommunikationshus med fokus på effektfulde løsninger inden for omnichannel markedskommunikation, relationsmarkedsføring og digitale loyalitetsklubber.

