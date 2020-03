March 16, 2020 02:01 ET

Koronaviruksen nopea leviäminen ja sen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset niin yksilöille ja yrityksille kuin koko Suomelle aiheuttavat nyt huolta. Aktia haluaa osaltaan kantaa kortensa kekoon tilanteen helpottamiseksi ja tarjoaa henkilö- ja yritysasiakkailleen kahdeksan kuukautta lyhennysvapaata.



”Koronakriisin aiheuttama maailmantalouden tilanne on tällä hetkellä vakava, ja siitä johtuva epävarmuus huolettaa meitä kaikkia. Me haluamme tässä vaikeassa tilanteessa kantaa oman yhteiskuntavastuumme ja olla asiakkaidemme tukena. Suomi on Aktian ja sen edeltäjien kaksisataavuotisen historian aikana kansakuntana selvinnyt monista vaikeista ajoista. Ei ole epäilystäkään, ettemmekö selviäisi yhdessä myös tästä”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

Lyhennysvapaasta kiinnostuneille henkilö- ja yritysasiakkaille löytyy asiasta lisää tietoa Aktian verkkosivuilta osoitteesta www.aktia.fi . Yritysasiakkaille tarjoamme lisäksi tarvittaessa tukea mahdollisen kassakriisin ratkaisemiseksi käyttöpääoman ja maksuvalmiuden rahoituksen muodossa.

