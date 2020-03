LYON, France, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd’hui la cooptation de Melanie Rolli, MD, à son Conseil d'administration, et l'intention de proposer la ratification de sa nomination lors de la prochaine Assemblée Générale. Le Dr. Rolli a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique et biotechnologique mondiale, tant en Europe qu'aux États-Unis. La nomination du Dr. Melanie Rolli fait suite à la démission d’Allene Diaz du Conseil d’administration, avec date d’effet le 30 septembre 2019.



« Nous sommes très heureux d'accueillir Melanie au sein de notre Conseil d'administration », commente le Dr Jean-Paul Kress, Président du Conseil d'administration d'ERYTECH Pharma. « Nous sommes impatients de travailler avec elle pour développer le business plan et la stratégie d’ERYTECH alors que la progression des programmes cliniques en phase finale se poursuit et que la transition vers une société au stade commercial a été initiée ».

« Je suis ravie de rejoindre le Conseil d'administration d'ERYTECH », déclare le Dr. Melanie Rolli. « C'est une période passionnante pour ERYTECH car son produit phare, eryaspase, progresse dans une étude clinique pivotale de phase 3 dans une indication constituant l'un des plus grands besoins médicaux non satisfaits en oncologie. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le Conseil d'administration et l'équipe de direction pour soutenir les plans de développement de la société ».

Le Dr. Rolli est actuellement Directrice Générale de Piqur Therapeutics AG, une société de biotechnologie basée à Bâle, en Suisse, et spécialisée dans le développement de thérapies ciblées dans diverses indications oncologiques et dermatologiques. Auparavant, elle a travaillé pendant 14 ans chez Novartis Pharmaceuticals AG, où elle a occupé des postes à responsabilités croissantes dans les domaines du développement de médicaments, de la sécurité et des affaires médicales. Chez Novartis, elle a passé huit ans aux États-Unis à des postes rattachés à des périmètres mondiaux, ou locaux, en tant que Directrice Médicale de franchises en soins primaires, respiratoires, santé des femmes ainsi qu’en dermatologie et oncologie.

Avant de rejoindre Novartis, elle a travaillé comme médecin de recherche post-doctorale en cancérologie au SCRIPPS Research Institute for Molecular and Experimental Medicine à La Jolla, en Californie, ainsi que comme clinicienne et chercheuse en Allemagne.

Le Dr. Rolli a obtenu un doctorat en médecine et en pharmacologie à l'Université de Heidelberg, en Allemagne.

À propos d’ERYTECH : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie.

Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d’étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d’étude clinique de Phase 2 dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase 2 parrainée par des chercheurs sur la leucémie lymphoblastique aiguë est en cours dans les pays nordiques d'Europe.

ERYTECH produit ses produits candidats pour le traitement des patients en Europe sur son site de production conforme aux BPF à Lyon en France, et pour les patients aux États-Unis sur son site de production conforme aux BPF récemment ouvert dans le New Jersey aux États-Unis.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

CONTACTS

ERYTECH

Eric Soyer

Directeur Financier et

Directeur des Opérations NewCap

Mathilde Bohin/Louis-Victor Delouvrier

Relations Investisseurs

Nicolas Merigeau

Relations Médias LifeSci Advisors, LLC

Investor Relations

Corey Davis, Ph.D.



+33 (0)4 78 74 44 38

investors@erytech.com +33 (0)1 44 71 94 94

ERYTECH@newcap.eu +1 (212) 915 - 2577

cdavis@lifesciadvisors.com

