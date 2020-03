COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 mars 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de février 2020

En février 2020, le trafic total du Groupe ADP(1) est en très légère baisse de 0,9 % par rapport au mois de février 2019, avec 19,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le trafic à Paris Aéroport est en hausse de 0,3 % avec 7,3 millions de passagers accueillis, dont 5,1 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 0,1 %) et 2,2 millions à Paris-Orly (+ 1,3 %).

À noter qu'à Paris Aéroport, le trafic réalisé avec la Chine continentale et celui à destination des États-Unis sont respectivement en forte baisse (- 71,4 %) et en croissance (+ 9,3 %) sur février 2020. Par ailleurs, depuis le début de l'année, ces deux pays représentent respectivement 1,4 % et 6,9 % du trafic total accueilli à Paris Aéroport.

En février 2020, le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 0,9 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 10,8 %), Moyen-Orient (+ 7,8 %), Afrique (+ 6,2 %), DOM-COM (+ 5,0 %) et Amérique Latine (+ 1,4 %). Le faisceau Asie-Pacifique présente une baisse marquée (- 28,1 %);

Le trafic Europe (hors France) est stable à 0,0 % et le trafic France est en décroissance de 0,6 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 4,8 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,1 %, en retrait de 0,7 point par rapport à février 2019.

Depuis le début de cette année bissextile, le trafic du Groupe ADP(1) est stable avec un total de 31,9 millions de passagers accueillis sur les deux premiers mois de l'année, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en progression de 0,8 % avec un cumul de 15,2 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 1,3 %. Le taux de correspondance s'établit à 24,9 %, en diminution de 0,3 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 55,0 % sur le mois de février 2020 par rapport au mois de février 2019 et en baisse de 54,4 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019(1). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 3,0 % depuis le début de l’année(1).

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 3,6 % sur le mois de février 2020 et en hausse de 0,9 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 0,8 % sur le mois de février 2020 et en hausse de 1,7 % depuis le début de l'année.

(1) Trafic du groupe @100% sans prendre en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic groupe à 100% est en baisse de 34% en février 2020 et de 23,6% sur les 2 premiers mois de l'année.

Passagers Févr. 2020 Var. 20/19 Jan.- Févr. 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 5 071 957 - 0,1 % 10 592 541 + 1,4 % 76 296 941 + 4,9 % Paris-Orly 2 241 452 + 1,3 % 4 559 148 - 0,6 % 31 824 185 - 4,0 % Total Paris Aéroport 7 313 409 + 0,3 % 15 151 689 + 0,8 % 108 121 126 + 2,1 % Santiago du Chili 2 398 502 + 3,6 % 4 860 779 + 0,9 % 24 672 826 + 3,8 % Amman 588 833 - 0,8 % 1 268 624 + 1,7 % 8 944 734 + 5,2 % Antalya 853 874 + 7,8 % 1 786 315 + 6,2 % 35 818 058 + 12,2 % Ankara 919 354 - 17,5 % 1 965 296 - 15,5 % 13 331 249 - 17,4 % Izmir 794 586 - 7,9 % 1 682 318 - 8,3 % 12 232 074 - 7,6 % Bodrum 80 657 - 9,1 % 165 806 - 10,3 % 4 325 766 + 4,1 % Gazipaşa Alanya 29 893 - 4,9 % 59 900 - 7,9 % 1 097 136 - 8,8 % Médine 710 990 + 12,6 % 1 521 394 + 17,0 % 8 604 862 + 6,1 % Tunisie 53 405 - 17,1 % 104 560 - 20,6 % 3 013 678 + 19,0 % Géorgie 206 097 - 18,3 % 439 525 - 15,5 % 4 229 359 - 5,4 % Macédoine 166 759 + 15,1 % 350 708 + 14,9 % 2 723 080 + 15,3 % Zagreb (2) 184 236 + 1,7 % 387 271 + 4,0 % 3 450 451 + 3,1 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) 3 999 851 - 3,9 % 8 463 093 - 3,0 % 88 825 713 + 1,5 % Istanbul Atatürk (1) N/A N/A N/A N/A 6 228 503 N/A Total TAV Airports (1) 3 999 851 - 55,0 % 8 463 093 - 54,4 % 95 054 216 - 38,8 %

Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Mouvements d'avions Févr. 2020 Var. 20/19 Jan.-Févr. 2020 Var.20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 35 250 + 1,3 % 72 637 + 0,4 % 498 439 + 3,1 % Paris-Orly 15 472 + 1,0 % 31 905 - 1,7 % 217 812 - 4,8 % Total Paris Aéroport 50 722 + 1,2 % 104 542 - 0,3 % 716 251 + 0,5 % Santiago du Chili 14 670 + 2,7 % 30 113 + 1,3 % 157 597 + 2,8 % Amman 5 682 + 2,9 % 11 887 + 2,6 % 80 043 + 3,0 % Antalya 5 717 + 4,7 % 12 071 + 1,6 % 203 859 + 11,5 % Ankara 6 379 - 14,7 % 13 288 - 14,8 % 87 923 - 17,2 % Izmir 5 349 - 2,8 % 11 067 - 5,2 % 76 945 - 6,5 % Bodrum 540 - 10,9 % 1 078 - 15,2 % 27 996 + 4,2 % Gazipaşa Alanya 256 + 2,4 % 490 - 2,4 % 7 319 - 7,2 % Médine 5 048 + 13,1 % 10 369 + 11,6 % 61 682 + 2,5 % Tunisie 440 - 20,6 % 893 - 23,3 % 18 679 + 13,4 % Géorgie 2 154 - 20,9 % 4 638 - 20,1 % 40 968 - 9,2 % Macédoine 1 395 + 16,2 % 2 907 + 13,4 % 22 143 + 12,3 % Zagreb 2 994 + 5,9 % 6 127 + 4,4 % 45 317 + 3,4 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) 30 272 - 2,5 % 62 928 - 4,1 % 592 831 + 0,3 % Istanbul Atatürk (1) N/A N/A N/A N/A 43 493 N/A Total TAV Airports 30 272 - 52,4 % 62 928 - 53,1 % 636 324 - 39,1 %

(1) Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Févr. 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Févr. 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 0,6 % 15,3 % + 0,6 % 15,5 % Europe + 0,0 % 42,0 % + 0,6 % 41,0 % Autre International



dont + 0,9 % 42,7 % + 1,1 % 43,6 % Afrique + 6,2 % 12,7 % + 2,2 % 12,3 % Amérique du Nord + 10,8 % 9,3 % + 7,9 % 9,5 % Amérique Latine + 1,4 % 4,0 % - 0,9 % 3,9 % Moyen-Orient + 7,8 % 6,1 % + 6,6 % 5,9 % Asie-Pacifique - 28,1 % 5,1 % - 15,6 % 6,1 % DOM-COM + 5,0 % 5,5 % + 5,9 % 5,7 % Total Paris Aéroport + 0,3 % 100 % + 0,8 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Févr. 2020 Var. 20/19 Jan.- Févr. 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 850 635 - 4,8 % 1 886 646 - 1,3 % Taux de correspondance 23,1 % - 0,7 pt 24,9 % - 0,3 pt Taux de remplissage 83,5 % - 0,8 pt 83,5 % + 0,8 pt

(1) Passagers au départ

Nota bene : ainsi qu'annoncé dans un communiqué publié ce jour relatif à l'impact de l'épidémie de Coronavirus, il est noté qu'entre le 1er et le 14 mars 20201, la baisse estimée du trafic passagers et du nombre de mouvements d'avions s'est accélérée sur les plates-formes parisiennes, avec des évolutions respectives estimées de - 29 % et de - 10 %.

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr







1 Sources : TARMAC du 1er au 10 mars 2020, SARIA du 11 au 14 mars 2020





Pièce jointe