March 16, 2020 04:00 ET

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi observeret yderligere usædvanlige markedsforhold for en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select.

Derfor ændres i de midlertidig satser, der tidligere er udmeldt. For en række afdelinger sænkes emissionstillægget, men til gengæld hæves indløsningsfradraget yderligere. Ændringerne skyldes, at der stadig observeres store spreads mellem køb- og salgspriser og det er meget vanskeligt at sælge obligationer.

Fra handelsdagen fortages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -1,00 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 -1,00 DK0060140705 Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,10 0,10 -0,40 DK0060187771 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,10 0,10 -0,40 DK0060550523 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,10 0,10 -0,40 DK0060550523 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 1,10 1,10 0,60 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,10 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,30 0,30 -0,20 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,30 0,30 -0,20 DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,20 0,20 -0,10 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,10 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,10 DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,45 0,45 -1,00 DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -1,00 DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,45 0,45 -1,00 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,35 0,35 -0,25 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 -0,55 DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,20 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,35 0,35 -1,00 DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,20

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 3,50 3,50 2,00 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 3,50 3,50 2,00 DK0060140705 Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,10 1,10 0,60 DK0060187771 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 1,10 1,10 0,60 DK0060550523 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 1,10 1,10 0,60 DK0060506624 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,00 0,00 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 0,25 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,90 0,90 0,40 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,85 0,85 0,35 DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,55 0,55 0,25 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 0,25 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 0,25 DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 2,45 2,45 1,00 DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 2,40 2,40 1,00 DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 2,45 2,45 1,00 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 2,35 2,35 1,75 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 2,45 2,45 1,60 DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 2,20 2,20 1,80 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 3,35 3,35 2,00 DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 2,20 2,20 1,80

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management