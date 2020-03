BOSTON, March 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LogMeIn, Inc. (Nasdaq: LOGM), Dalla nostra fondazione nel 2003, LogMeIn ha creato strumenti che consentono di lavorare da qualsiasi luogo. l'azienda crede inoltre che nei prossimi anni i fattori ambientali, sociali ed economici, insieme ai progressi in tecnologie come il 5G, probabilmente faranno in modo che sempre più aziende faranno proprio “il luogo di lavoro virtuale”.



Purtroppo, a causa della diffusione di Coronavirus (COVID–19), persone e aziende di tutto il mondo continuano a interrogarsi su come svolgere al meglio la propria attività durante questa epidemia. Questi fattori hanno inoltre messo inevitabilmente a dura prova i fornitori di servizi fondamentali, come ad es. le amministrazioni locali e regionali, gli ospedali, gli istituti scolastici e le organizzazioni senza scopo di lucro, che si sono preparati ad affrontare epidemie e interruzioni dell'attività.

Ciò, a sua volta, sta accelerando il ritmo con cui molte organizzazioni vengono spinte a introdurre il lavoro remoto, nonostante molte di queste organizzazioni non siano ancora attrezzate per ottenere la massima produttività dalla forza lavoro a distanza. Una tale accelerazione verso il lavoro in remoto, associata alle sottostanti preoccupazioni per la salute, sta creando difficoltà per i clienti di LogMeIn, i loro dipendenti e i clienti dei nostri clienti, nonché per le comunità in cui operiamo, come risulta evidente dai seguenti fattori:

La direzione sta valutando se ridurre o addirittura sospendere i viaggi

I team di marketing stanno riconsiderando la partecipazione ad eventi

I team IT stanno pianificando la continuità aziendale e il supporto remoto dei lavoratori

Le scuole e i datori di lavoro stanno diventando sempre più accomodanti per quanto riguarda la malattia di dipendenti e studenti

Le amministrazioni locali/regionali e gli operatori sanitari si stanno preparando a mantenere e a migliorare ulteriormente i loro servizi a supporto delle comunità

In LogMeIn, abbiamo già osservato molte di queste tendenze in alcune delle aree più colpite come Asia e Italia, dove l'utilizzo di alcuni dei prodotti di collaborazione dell'azienda è più che raddoppiato nelle ultime settimane. Stiamo inoltre iniziando a registrare picchi significativi di traffico in altre regioni del mondo grazie alla crescita della consapevolezza e delle preoccupazioni per il Coronavirus.

Riteniamo che LogMeIn sia in una posizione unica per aiutare i nostri clienti, i loro dipendenti e le nostre comunità durante questo periodo. Di conseguenza, per noi sta diventando una priorità assoluta fare tutto il possibile per aiutare i nostri clienti a concentrarsi sulla salute dei loro dipendenti e della loro attività, offrendo al contempo supporto ai fornitori di servizi critici delle nostre comunità che sono in prima linea.

Kit gratuito di emergenza per il lavoro remoto destinato a operatori sanitari, istituti scolastici, amministrazioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro:

A partire da subito, LogMeIn offrirà ai nostri fornitori di servizi front-line di importanza fondamentale un utilizzo gratuito a livello aziendale di molti prodotti LogMeIn per 3 mesi grazie alla disponibilità del Kit di emergenza per il lavoro remoto . Questi kit includono soluzioni per riunioni e videoconferenze, webinar ed eventi virtuali, supporto informatico e gestione di dispositivi, nonché app per dipendenti a distanza e accesso remoto ai dispositivi in più sedi. Ad esempio, il Kit di emergenza per il lavoro remoto "Meet" fornirà alle organizzazioni idonee una licenza gratuita di GoToMeeting a livello di sito per 3 mesi. Tra le organizzazioni idonee figurano fornitori di servizi sanitari, istituti scolastici, amministrazioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro.

Supporto per i clienti:

È importante che i nostri clienti comprendano che in questo periodo LogMeIn è qui per sostenere sia loro che i loro dipendenti. Per dimostrare ulteriormente la propria vicinanza, l'azienda ha inoltre deciso di mettere a disposizione di tutti i clienti LogMeln questi Kit di emergenza per il lavoro remoto. Consentiremo agli attuali clienti di LogMeIn di ampliare i propri contratti con noi fino a comprendere GoToMeeting, GoToWebinar e altri strumenti, in modo da coprire tutti i dipendenti per un massimo di tre mesi senza costi aggiuntivi rispetto al loro abbonamento in corso. LogMeIn offrirà inoltre assistenza per quanto concerne il dislocamento e la formazione di utenti che non hanno mai lavorato in remoto.

Abbiamo chiesto ai nostri leader e al nostro staff mondiale di svolgere un ruolo determinante nell'affrontare le sfide poste dal Coronavirus. Quindi, se lavorate per un fornitore di assistenza sanitaria, un istituto scolastico, un comune o un'organizzazione senza scopo di lucro, sappiate che potete rivolgervi a LogMeIn se avete bisogno di assistenza.

Competenze e best practice per l'adozione del lavoro remoto:

Abbiamo inoltre avviato un centro risorse con suggerimenti e best practice su come gestire il passaggio al lavoro remoto per dipendenti, manager e team IT. Ad esempio, abbiamo pubblicato un articolo sui Suggerimenti per chi lavora a distanza per la prima volta insieme a una guida mirata a Comprendere Le sfide affrontate da una forza lavoro completamente remota e altri contenuti già disponibili su questo centro risorse. Nei prossimi giorni e settimane continueremo ad aggiornare questa pagina e i nostri canali social con materiali didattici curati sia dal personale di LogMeIn che da esperti esterni. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro centro risorse per il lavoro remoto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.gotomeeting.com/work-remote

