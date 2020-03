March 16, 2020 04:00 ET

Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johto 16.3.2020 klo 10.00





Carrotin toimitusjohtaja jää pois tehtävistään



Panostajan sijoituskohteen Carrotin nykyinen toimitusjohtaja Jouni Arolainen jää pois tehtävistään 16.3.2020. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimii Carrotin nykyinen kehitysjohtaja Tessa Koivunen.

Carrotin hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311