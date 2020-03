Grundet limit down på US Futures er SKAGEN Fondene nødt til midlertidigt at suspendere handel i SKAGENs fonde i Danmark, da det ikke er muligt at stille retvisende priser.

Følgende fonde er omfattet

Afdeling ISIN OMX short name SKAGEN Vekst NO0008000445 SKIVEK SKAGEN Kon-Tiki NO0010140502 SKIKON SKAGEN Focus NO0010735129 SKIFOA SKAGEN Global NO0008004009 SKIGLO SKAGEN m2 NO0010657356 SKIM2 SKAGEN Tellus NO0010327786 SKITEL SKAGEN Avkastning NO0008000452 SKIAVK

Venlig hilsen

SKAGEN AS

Søren Risager Rasmussen

Adm. direktør

Stine Melsted

Compliane & Project Advisor