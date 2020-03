Nasdaq Copenhagen A/S





16. marts 2020





Ordinær generalforsamling 2020 – nyt sted for afholdelse

Banken indkaldte den 20. februar 2020 til ordinær generalforsamling i Lemvig ldræts- & Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig.

Grundet udviklingen i COVID-19 virus flyttes afholdelsen af generalforsamlingen til:

Hotel Nørre Vinkel,

Søgårdevejen 6, 7620 Lemvig

kl. 15.00.

Banken opfordrer til, at aktionærer i videst muligt omfang benytter sig af muligheden for at afgive fuldmagt og brevstemme forud for generalforsamlingen frem for fysisk fremmøde.

Med henblik på at begrænse det fysiske deltagerantal til generalforsamlingen vil der fra bankens side være deltagelse fra bestyrelsens formand og næstformand samt den administrerende direktør.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er uændret:

Bestyrelsens mundtlige beretning om bankens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand Valg af revisor Forslag fra bestyrelsen Godkendelse af vederlagspolitik Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 4.1. vedrørende ejerbogsfører Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 7.1. vedrørende standarddagsordenen Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier Forslag om bemyndigelse til dirigenten Eventuelt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.







Vestjysk Bank A/S





Jan Ulsø Madsen

Adm. bankdirektør







Vestjysk Bank A/S

Torvet 4-5

7620 Lemvig

Telefon 96 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk









