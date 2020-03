NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/08

Aalborg 16. marts 2020

I henhold til AaB’s vedtægter skulle aktionærerne i Aalborg Boldspilklub A/S senest i dag indkaldes til den planlagte ordinære generalforsamling 7. april 2020.



På baggrund af foranstaltningerne i det danske samfund indtil i hvert fald udgangen af marts – for at undgå spredning af coronavirus – har AaB valgt at udsætte den ordinære generalforsamling til tirsdag 28. april kl. 10.00.



Som børsnoteret selskab skal generalforsamlingen være holdt senest 30. april, hvorfor en senere dato ikke kan komme på tale.



Selve tidspunktet – kl. 10.00 – er valgt med begrundelse i, at AaB 28. april forhåbentlig er i gang med et komprimeret kampprogram i 3F Superligaen. Dags dato er det ikke muligt at vide, hvornår der spilles hjemme- og udekampe og på hvilken ugedag. Med afholdelse af generalforsamling om formiddagen vil denne ikke kollidere med setuppet i forbindelse med en eventuel hjemmekamp på Aalborg Portland Park.



Hvis situationen omkring coronavirus ikke forbedres, kan det betyde, at generalforsamlingen bliver gennemført i en alternativ udgave. Dette vil i givet fald blive meddelt, når aktionærerne primo april varsles om generalforsamlingen.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Thomas Bælum 2251 7901