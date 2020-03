FastPassCorp A/S

March 16, 2020 05:54 ET

March 16, 2020 05:54 ET

Selskabet skal hermed meddele, at bestyrelsesmedlem Nicolai Platzer har købt 400 aktier a 30 DKK pr aktie.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Om FastPassCorp A/S

Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres store dele af kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/