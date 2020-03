Faits saillants :



Entièrement financé avec plus de 30 millions de dollars en espèces. Annonce récente de l'acquisition de 100% dans la propriété Monique. Effet immédiat d’ajouter plus de 260 000 onces d'or présumées à la ressource totale . Ressources minérales de 866 300 onces d'or dans les catégories mesurées et indiquées et 2 558 100 onces d'or dans la catégorie présumée pour le projet (après l’acquisition de la propriété Monique). Un programme de forage de 90 000 mètres en cours, l'un des plus importants programmes de la région cette année avec 55 000 mètres de forage axés sur l'expansion des ressources, 20 000 mètres sur le forage intercalaire et 15 000 mètres sur l'exploration. Les corridors de Pascalis, Courvan et Monique continuent de montrer de vastes systèmes aurifères à haut potentiel que ce soit à ciel ouvert ou souterrain. Toutes les zones sont ouvertes et propices à expansion dans toutes les directions. Potentiel d’exploration pour de nouveaux couloirs parallèles indiqué par de nouveaux levés géophysiques. Deux nouvelles découvertes faites au cours des quatre derniers mois sur la base de la géophysique. Exploration sur moins de 5 % des propriétés de Probe Metals qui composent l’une des plus grandes positions de terrain consolidées dans la partie est du camp de Val-d’Or. Potentiel significatif de découvertes dans cette région sous-explorée du camp minier de Val-d’Or. Résultats de forage hivernal attendus dans les prochaines semaines. Poursuite de l’exploration sur d’autres propriétés au Québec, incluant nos importantes positions de terrain le long des prolifiques couloirs de déformation aurifères Detour et Casa-Berardi, en misant sur l’évaluation et la réinterprétation des modèles d’exploration existants pour ces propriétés prometteuses et sous-explorées.



TORONTO, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») aimerait rappeler que son programme d'exploration 2020, actuellement en cours, progresse bien. Les résultats de forage les plus récents du programme d'automne ont confirmé que notre modèle géologique s'améliore, nous utilisons de nouvelles techniques qui réussissent mieux à trouver de nouvelles minéralisations et nous avons accru notre confiance dans l’important potentiel d’exploration du projet Val-d'Or Est. De plus, notre ressource a plus que quadruplé au cours des trois dernières années et notre programme de forage 2020, l'un des plus importants de la région, a été conçu pour se concentrer sur la croissance continue des ressources cette année. Nous sommes sur la bonne voie et dans les limites du budget pour atteindre nos objectifs d'exploration pour 2020. Nous continuons d’anticiper un flux de nouvelles positives pour la Société et ses projets dans les prochains mois.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Nous voulons rassurer les investisseurs sur le fait que l'activité récente du marché ne reflète aucunement les résultats actuels ou le potentiel à long terme du projet. La réaction du marché à l'épidémie de COVID-19 a déclenché une incertitude économique qui affecte négativement un grand nombre de sociétés ouvertes, y compris celles de l'industrie minière. Cependant, pendant ce temps, nous ajoutons encore de la valeur au projet et voyons un potentiel de croissance considérable et de nouvelles découvertes à venir. Notre projet Val-d'Or Est est l'un des principaux projets aurifères au Canada et a affiché une croissance rapide et continue depuis son acquisition en 2016. Nous avons une trésorerie solide qui nous permettra de surmonter toute incertitude du marché et nous permettra de faire progresser le projet au même rythme agressif. Notre objectif pour 2020 est de continuer à accroître notre base déjà importante de ressources aurifères, d'élargir notre programme d'exploration régionale pour rechercher de nouvelles ressources aurifères et d'augmenter nos programmes sur d'autres projets actifs, tels que notre propriété Detour, où nous sommes le troisième plus grand détenteur de titres miniers dans cette région. En 2020, nous avons l'intention de continuer à ajouter de la valeur en investissant dans nos projets afin que nous puissions profiter du nouveau cycle aurifère qui a commencé en 2019. En ce qui concerne l'épidémie de COVID-19, nous avons mis en œuvre des mesures d'atténuation des risques au siège social et sur les sites d’exploration, qui réussissent à nous permettre de maintenir nos opérations. Heureusement, nous sommes dans l'une des juridictions les plus sûres, les plus stables et prévisibles du monde avec un projet aurifère qui a connu une croissance continue, nous pensons donc que nos perspectives sont très positives. Nos principales priorités sont la santé de nos employés et le bénéfice de nos actionnaires et nous continuerons à travailler vers ces objectifs. »

Suivant une année couronnée de succès où nous avons plus que doublé nos ressources aurifères, qui s’établissent maintenant à 866 300 onces mesurées et indiquées et 2 293 500 onces présumées (voir le communiqué publié le 3 septembre 2019), Probe a lancé un programme d'exploration agressif en janvier 2020 axé sur la croissance future des ressources et l'avancement du projet. L'objectif global est de poursuivre l'expansion et l'amélioration de la ressource aurifère tout en continuant à réduire les risques du projet. Plus récemment, nous avons acquis une participation de 100% dans la propriété Monique, ce qui porte immédiatement notre ressource présumée à 2 558 100 onces.

Le programme d’exploration en cours comprend 90 000 mètres de forages, 290 km de PP, mise à jour des modèles géologiques en 3D et nouveaux travaux techniques pour faire avancer le projet. Le forage est axé sur l'expansion et la délimitation des ressources aurifères actuelles du projet ainsi que sur la définition de nouvelles zones aurifères potentielles sur ses propriétés régionales. Quatre foreuses sont actuellement actives sur les propriétés Pascalis, Courvan, Monique et Cadillac Break East.

Sur les 90 000 mètres, la société a l'intention de forer environ 55 000 mètres sur l'expansion et l'exploration des ressources, 20 000 mètres sur le forage intercalaire et 15 000 mètres sur l'exploration régionale. Toutes les zones aurifères connues sont toujours ouvertes latéralement et en profondeur. La Société continuera également d'utiliser des techniques géophysiques avancées, telles que la PP à haute puissance, pour identifier de nouvelles cibles sur ses propriétés régionales.

Parallèlement au programme de forage, la Société continuera de faire progresser et de réduire les risques du projet avec des tests métallurgiques sur les zones aurifères, une étude environnementale préliminaire pour couvrir les corridors aurifères principaux de Pascalis et Courvan, ainsi que d'autres études géotechniques et géochimiques.

En plus de notre projet Val-d’Or Est, la Société prévoit effectuer des travaux d’exploration sur d’autres propriétés au Québec, y compris notre projet Detour adjacent à la mine Detour Gold de Kirkland Lake Gold.

Le profil de ce secteur prometteur a été accentué récemment avec l’acquisition de Detour Gold par Kirkland Lake au montant de C$4.9 millards (voir communiqué de presse de Kirkland Gold daté du 31 janvier 2020) ainsi que la consolidation de Balmoral avec Wallbridge Mining (voir communiqué de presse de Wallbridge Mining daté du 2 mars 2020). Ce projet à l'étape de la découverte consiste en 572 claims couvrant une superficie de 306 kilomètres carrés le long du couloir aurifère Detour et représente la troisième plus grande position de terrains du côté québécois sur le couloir. Il comprend les zones de déformation aurifère Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour Lake. Au cours des dernières années, la Société a également effectué d'importants travaux et augmentera son activité en 2020 sur un segment de plus de 75 kilomètres le long du couloir Detour.

Grâce à ce vaste programme d'exploration, nous croyons fermement que nous continuerons à accroître nos ressources aurifères à la fois localement et régionalement. Nous sommes bien financés, pour 2020 et 2021, pour atteindre ces objectifs et nous nous engageons à explorer de manière agressive nos propriétés minières.

Le projet Val-d’Or Est

Au cours des dernières années, Probe Metals s’est affairé à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or au Québec. Le projet Val-d’Or Est regroupe des terrains couvrant une superficie de 334 kilomètres carrés et représente l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. La propriété englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et est traversée par quatre couloirs miniers d’envergure régionale, dont la prolifique Faille de Cadillac sur 14 kilomètres d’étendue latérale. Le projet Val-d’Or Est est situé dans un environnement minier à faible coût, politiquement stable, où l’on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement en opération.

Le projet Val-d’Or Est englobe des ressources aurifères totalisant 866 300 onces mesurées et indiquées et 2 558 100 onces présumées.

Personne qualifiée :

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif de Probe, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp (maintenant Newmont) en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation de 12.5 % dans la Société.

