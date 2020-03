Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 16.3.2020

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: RAHASTO-OSUUDEN KAUPANKÄYNTI VÄLIAIKAISESTI KESKEYTETTY, PÄIVÄN KAUPAT PERUTTU

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteeratun rahaston osuuden kaupankäyntihinta on eronnut poikkeuksellisen markkinatilanteen johdosta rahasto-osuuden laskennallisesta arvosta siinä määrin, että Seligson & Co Rahastoyhtiö ja Helsingin Pörssi ovat päättäneet, että kaupankäynti rahasto-osuudella keskeytetään toistaiseksi ja tänään aiemmin tehdyt kaupat perutaan. Hinnanmuodostusta selvitetään rahaston markkinatakaajan kanssa ja kaupankäynti pyritään palauttamaan mahdollisimman pian. Rahasto-osuuden viimeisin virallinen arvo oli perjantain 13.3.2020 päätöshinnoilla 37,89 euroa ja laskennallinen arvio arvosta tämän tiedotteen julkaisuhetkellä on 35,49 euroa.

Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi, puh. +358 (0)9 68178 224.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

email: ari.kaaro@seligson.fi

Puh. +358 (0)9 68178 217