Da vi atter har mulighed for at stille priser på de europæiske markeder, samt obligationsmarkedet, anmodes om ophør af suspension af nedenstående afdelinger:

     

(Selskabsmeddelelse 24/2020)

ISIN CurIns. Name Long CurOrderbook Code Cur
DK0015323406Sydinvest Europa Ligevægt & Value A DKKSYIEULVADKK
DK0016271042Sydinvest Fonde KLSYIFONKL
DK0060227908Sydinvest HøjrenteLande Ko Obl A DKK AkkSYIHRLKOADKKA
DK0016039654Sydinvest HøjrenteLande A DKKSYIHYADKK
DK0060012979Sydinvest HøjrenteLande A DKK AkkSYIHYADKKA
DK0060030872Sydinvest HøjrenteLande Lokal Val A DKKSYIHYLVADKK
DK0016231921Sydinvest HøjrenteLande Mix A DKKSYIHYMADKK
DK0016313810Sydinvest HøjrenteLande Valuta A DKKSYIHYVADKK
DK0010140805Sydinvest International A DKKSYIINTADKK
DK0015916225Sydinvest Korte Obligationer A DKKSYIKOADKK
DK0060585073Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKKSYIMOADKK
DK0060585156Sydinvest Mellemlange Obl A DKK AkkSYIMOADKKA
DK0060033116Sydinvest Tyskland A DKKSYITYSKADKK
DK0060409266Sydinvest Virksomhedsobl IG A DKKSYIVIGADKK
DK0016098825Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKKSYIVOHYADKK
DK0060089415Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK AkkSYIVOHYADKKAK
DK0061148574Sydinvest Virksomhedsobl HY Etik A DKKSYIVOHYEADKK
DK0061148491Sydinvest Virksomhedsobl IG Etik A DKKSYIVOIGEADKK

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00

 

 

      

 