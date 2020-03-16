Da vi atter har mulighed for at stille priser på de europæiske markeder, samt obligationsmarkedet, anmodes om ophør af suspension af nedenstående afdelinger:
(Selskabsmeddelelse 24/2020)
|ISIN Cur
|Ins. Name Long Cur
|Orderbook Code Cur
|DK0015323406
|Sydinvest Europa Ligevægt & Value A DKK
|SYIEULVADKK
|DK0016271042
|Sydinvest Fonde KL
|SYIFONKL
|DK0060227908
|Sydinvest HøjrenteLande Ko Obl A DKK Akk
|SYIHRLKOADKKA
|DK0016039654
|Sydinvest HøjrenteLande A DKK
|SYIHYADKK
|DK0060012979
|Sydinvest HøjrenteLande A DKK Akk
|SYIHYADKKA
|DK0060030872
|Sydinvest HøjrenteLande Lokal Val A DKK
|SYIHYLVADKK
|DK0016231921
|Sydinvest HøjrenteLande Mix A DKK
|SYIHYMADKK
|DK0016313810
|Sydinvest HøjrenteLande Valuta A DKK
|SYIHYVADKK
|DK0010140805
|Sydinvest International A DKK
|SYIINTADKK
|DK0015916225
|Sydinvest Korte Obligationer A DKK
|SYIKOADKK
|DK0060585073
|Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK
|SYIMOADKK
|DK0060585156
|Sydinvest Mellemlange Obl A DKK Akk
|SYIMOADKKA
|DK0060033116
|Sydinvest Tyskland A DKK
|SYITYSKADKK
|DK0060409266
|Sydinvest Virksomhedsobl IG A DKK
|SYIVIGADKK
|DK0016098825
|Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK
|SYIVOHYADKK
|DK0060089415
|Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK Akk
|SYIVOHYADKKAK
|DK0061148574
|Sydinvest Virksomhedsobl HY Etik A DKK
|SYIVOHYEADKK
|DK0061148491
|Sydinvest Virksomhedsobl IG Etik A DKK
|SYIVOIGEADKK
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
Sydinvest
Aabenrå, DENMARK
Sydinvest LogoLOGO URL | Copy the link below
Formats available: