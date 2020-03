March 16, 2020 08:00 ET

March 16, 2020 08:00 ET

TELESTE OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 16.3.2020 KLO 14:00





TELESTE TOIMITTAA JUNAJÄRJESTELMÄN ALSTOMIN AVELIA HORIZON-LUOTIJUNIIN RANSKASSA

Alstom on valinnut Telesten junajärjestelmän seuraavan sukupolven luotijuniinsa, jotka on suunniteltu Ranskan kansalliselle SNCF Mobilités rautatieyhtiölle. Teleste toimittaa junajärjestelmän Alstomin luotijuniin, joiden tilaaja on Ranskan kansallinen SNCF Mobilités rautatieyhtiö. Tilaus käsittää järjestelmätoimitukset 50 kaksikerroksiseen, suurinopeuksiseen junaan, joiden käyttöönotto alkaa vuonna 2021, ja lisäksi siihen sisältyy 50 junan lisäoptio.

Telesten Alstomille toimittama järjestelmä sisältää matkustajainformaation hallintatoimintoja sekä uuden matkustajainformaation hallintaliittymän. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyvät videovalvonta-, ääni- ja videotallenne- ja kuulutusjärjestelmät sekä junavaunujen TFT-näytöt ja ovien LED-näytöt. Junajärjestelmä takaa että matkustajainformaatio on sujuvaa yli 300 km/h:n nopeudella liikkuvissa junissa ja että informaatio välittyy kunkin vaunun jopa 740 matkustajalle tarkasti ja luotettavasti myös junan ollessa liikkeessä.

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut sinulle, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2019 Telesten liikevaihto oli 235 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli 1330 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.





TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara

Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: Jukka Rinnevaara, puh:02 2605 611

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.teleste.com