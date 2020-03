MONTRÉAL, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions énergétiques propres, a fait parvenir une mise à jour au sujet de l’impact du nouveau coronavirus (COVID-19) sur ses activités mondiales. À l’heure actuelle, Xebec exerce ses activités et dispose de capacités de fabrication dans trois pays : la Chine, l’Italie et le Canada.



Les activités de fabrication de Xebec à Shanghai, en Chine (« Xebec Shanghai ») ont été affectées par le COVID-19 et ont été arrêtées pendant trois semaines supplémentaires après les deux semaines de vacances habituelles du Nouvel An chinois. Depuis, l’usine a redémarré et est désormais pleinement opérationnelle. En conséquence, Xebec Shanghai pourrait connaître un impact modéré sur les revenus et les bénéfices du premier trimestre de 2020, mais ne prévoit pas d’impact significatif sur l’ensemble de l’année 2020.

Une des livraisons de Xebec Shanghai (d’un purificateur d’hydrogène) depuis la fermeture de l’usine en février 2020

Nos activités en Lombardie, en Italie ont récemment été affectées par le confinement obligatoire du pays. Puisque la capacité de fabrication de Xebec Italie n’est pas complète, la plupart des projets sont menés à terme en ayant recours à l’externalisation dans la chaîne d’approvisionnement. Nous commençons actuellement à constater des retards de la part de nos fournisseurs au nord de l’Italie ainsi que le ralentissement des services de transport.

Deux projets sont en cours de construction en Italie : l’un en Sicile et l’autre à Gênes. Les deux projets se poursuivent à un rythme réduit. Nous estimons que les activités continueront à ralentir jusqu’au 3 avril et qu’elles reprendront après cette date. Tout comme pour Xebec Shanghai, les revenus et les bénéfices en Italie pourraient être légèrement affectés au cours du premier trimestre et possiblement au cours du deuxième trimestre de 2020, mais la branche italienne de Xebec ne prévoit pas d’incidence significative sur ses revenus et ses bénéfices annuels.

Poursuite du projet de gaz d’enfouissement de Xebec en Sicile, en Italie

Enfin, les activités canadiennes de Xebec au Québec ne sont pas affectées et nous fonctionnons presque à plein rendement. Notre calendrier de livraisons en Amérique du Nord demeure inchangé et aucun impact significatif n’a été recensé en raison du nouveau coronavirus. Nous travaillons sur une multitude de livraisons pour le marché nord-américain, comme en témoignent les récentes annonces de contrats.

L’entreprise continue de suivre l’évolution de la situation et fournira d’autres mises à jour si jamais un impact significatif sur les activités se faisait ressentir.

Toutefois, Xebec est bien positionnée pour le long terme grâce à un bilan solide de plus de 20 millions de dollars de liquidités et environ 18 millions de dollars en bons de souscription pouvant être exercés à 1,05 et 1,85 $ au cours des 4 prochains mois. De plus notre registre des devis continue de croître et dépasse maintenant les 937,0 millions de dollars (au 13 mars 2020) et notre carnet de commandes s’élève à 95,1 millions de dollars (au 28 janvier 2020).

Citation :

« La propagation du COVID-19 a eu un impact humain et économique marqué depuis son apparition. La priorité de Xebec est d’assurer la santé et la sécurité de ses employés, clients et partenaires. Nous continuons à surveiller attentivement la situation tandis que nous soutenons la croissance rapide de l’entreprise.

Nous avons affaire au nouveau coronavirus depuis sa première épidémie en Chine il y a 12 semaines. Cela a conduit Xebec à se préparer à une situation similaire en Amérique du Nord et nous sommes dans la chance d'avoir tous les protocoles nécessaires en place pour continuer à fonctionner dans cet environnement difficile. Au cours des 10 dernières semaines, nous avons augmenté nos stocks et nos niveaux de travaux en cours pour résister à certaines perturbations de la chaîne d'approvisionnement et poursuivre nos activités à Blainville dans la mesure du possible. Les mesures que nous avons prises pour protéger nos parties prenantes comprennent les restrictions de voyage, une réduction significative des réunions en personne car nous avons commencé à utiliser des solutions de travail à distance telles que les applications de conférence téléphonique et vidéo et de messagerie instantanée. Nous avons également fourni à un certain nombre de nos employés des ordinateurs portables pour permettre le travail à domicile.

La semaine dernière, Xebec a mis en œuvre un protocole COVID-19 pour tous ses employés et fournisseurs nord-américains, qui comprend des actions pour un environnement de travail propre et désinfecté, des directives de voyage et d'auto-quarantaine et des instructions de travail à distance. Je crois que nous avons pris des mesures raisonnables pour protéger non seulement nos employés, nos fournisseurs et nos clients, mais aussi pour protéger dans la mesure du possible notre capacité à produire des résultats financiers qui protégeront les attentes de nos actionnaires. »

– Kurt Sorschak, président et PDG, Xebec Adsorption Inc.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergie renouvelables propres, Xebec compte plus de 1500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des organismes gouvernementaux et des municipalités soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, possède plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

