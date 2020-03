TIL AKTIONÆRERNE I HALDOR TOPSØE A/S, CVR nummer 41853816

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 31. MARTS 2020 KL. 16.00

på selskabets adresse, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby. Generalforsamlingen finder sted i kantinen 91.

DAGSORDEN

VEDTAGELSESKRAV

Alle forslag kan vedtages med simpelt flertal.

SELSKABETS AKTIEKAPITAL

På tidspunktet for denne indkaldelse udgør selskabets aktiekapital nominelt DKK 379.013.647 fordelt i aktier på nominelt DKK 1 og multipla heraf. Hver aktie på DKK 1 giver én stemme.

FYSISK DELTAGELSE FRARÅDES

I overensstemmelse med Haldor Topsøe A/S' politik og myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af den verserende COVID-19 virus, henstiller bestyrelsen, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsens formand Jeppe Christiansen i overensstemmelse med nedenstående instruktioner, se nærmere nedenfor under "Brevstemme" og "Fuldmagt".

Generalforsamlingen vil i stedet kunne følges via webcast, se nærmere nedenfor under "Praktiske Oplysninger".

Aktionærer har i lyset af ovenstående mulighed for at stille skriftlige spørgsmål forud for generalforsamlingens afholdelse. Evt. spørgsmål der ønskes stillet skriftligt skal sendes til: Annual_General_Meeting@topsoe.com senest fredag den 27. marts 2020. Det i Aktionærportalen tildelte securities account number skal anføres i emailen. Dirigenten vil håndtere og ledelsen besvare spørgsmålene i overensstemmelse med de for generalforsamlingen gældende regler.

ADGANGSKORT

Aktionærer samt evt. fuldmægtige, der - på trods af bestyrelsens henstilling om ikke at deltage fysisk - ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 27. marts 2020.

Adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles elektronisk på aktionærportalen. Adgang via Globe på følgende sti: https://topsoe.sharepoint.com/sites/Organization/SitePages/Annual-general-meeting.aspx

Bestilte adgangskort sendes elektronisk til den e-mailadresse, som er oplyst af aktionæren i aktionærportalen, og som er registreret i ejerbogen.

Adgangskort skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen, enten i elektronisk form (dvs. på en smartphone/tablet) eller i udskrift. Aktionærer, som har bestilt adgangskort uden at oplyse e-mailadresse, skal afhente deres adgangskort ved indgangen mod fremvisning af behørig legitimation. Fysiske stemmesedler udleveres ved indgangen.

FULDMAGT

Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller navngiven tredjemand. Fristen for afgivelse af fuldmagt er fredag den 27. marts 2020.

Fuldmagt skal afgives elektronisk på aktionærportalen. Adgang via Globe på følgende sti:

https://topsoe.sharepoint.com/sites/Organization/SitePages/Annual-general-meeting.aspx

Retten til fremmøde og afgivelse af stemme ved fuldmagt skal behørigt dokumenteres. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

BREVSTEMME

Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af brevstemme. Fristen for afgivelse af brevstemme er mandag den 30. marts 2020.

Brevstemme skal afgives elektronisk på aktionærportalen. Adgang via Globe på følgende sti:

https://topsoe.sharepoint.com/sites/Organization/SitePages/Annual-general-meeting.aspx

Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, men ikke begge dele. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

På Globe kan der til og med dagen for generalforsamlingens afholdelse findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

Dokumenter til generalforsamlingens brug udarbejdes på engelsk, og generalforsamlingen vil blive afholdt på engelsk. Selskabets bestyrelsesformand og ledelse vil give deres præsentationer på engelsk.

Generalforsamlingen bliver transmitteret direkte via webcast den 31. marts 2020 kl. 16.00, således at aktionærer har mulighed for at overvære selve generalforsamlingen. Optagelsen vil omfatte podiet, præsentationer samt talerstolen, og vil være tilgængelig for aktionærerne efter generalforsamlingen på aktionærportalen. Adgang via Globe på følgende sti: https://topsoe.sharepoint.com/sites/Organization/SitePages/Annual-general-meeting.aspx

Webcast-transmissionen inkluderer ikke adgang til at stille spørgsmål eller afgive stemme elektronisk. Afgivelse af stemme skal ske enten ved fysisk fremmøde, afgivelse af fuldmagt eller afgivelse af brevstemme. Bestyrelsen opfordrer pga. COVID-19 smittefare, som ovenfor nævnt, til at aktionærer afstår fra at deltage fysisk.

Kgs. Lyngby, 16. marts 2020



Haldor Topsøe A/S

På vegne af bestyrelsen

Jeppe Christiansen, bestyrelsesformand

ANNEX 1 Beskrivelse af de foreslåede kandidater, der er på valg til generalforsamlingen er vedhæftet.





ANNEX 1

Candidates to be elected at the Annual General Meeting

Jeppe Christiansen

Chairman Jakob Haldor Topsøe

Vice Chairman

Jeppe Christiansen is CEO of Maj Invest Holding A/S. Mr. Christiansen is Deputy Chairman of the Board of Directors of Novo Nordisk A/S. He is a member of the Boards of Novo Holdings A/S and KIRKBI A/S. In addition, Mr. Christiansen is a member of the Executive Management of Maj Invest Equity A/S, Det Kgl. Vajsenhus, and EMLIKA ApS. He has formerly been CEO of LD Pensions and Executive Director in Danske Bank. In 2016, Mr. Christiansen was appointed Adjunct Professor, Department of Finance, Copenhagen Business School. He holds an MSc in Economics from the University of Copenhagen. Jakob Haldor Topsøe is Chairman of the Board of Haldor Topsøe Holding A/S and a member of the Boards of IGM Biosciences, Inc., A/S Motortramp, and Dampskibsselskabet Orients Fond A/S. Mr. Topsøe is Associated Partner at AMBROX Capital A/S. He has previously been Head of Equities at ABN AMRO Bank in Denmark. Mr. Topsøe holds a Graduate Diploma in Business Administration from the Copenhagen Business School.







Benoit Valentin

Vice Chairman Jens Kehlet Nørskov

Member

Benoit Valentin joined Temasek International (Europe) Limited in 2014 as a Senior Managing Director. Prior to this, Mr. Valentin was a Partner at Cinven, a European PE fund, for eight years. He worked for twelve years for Goldman Sachs in Europe and Asia, including a position as Managing Director for GS Capital Partners, the Private Equity arm of Goldman Sachs. Earlier positions include Analyst at Clinvest (Credit Lyonnais M&A arm) and First Lieutenant in the French Navy. Mr. Valentin is also a member of the Boards of Tikehau Capital Advisors, Axereal Malt Holdings, Tana Africa Capital, Tana Africa Capital II and Tana Africa Investment Managers. Mr. Valentin holds an MSc in Business from HEC Paris (École des Hautes Études Commerciales de Paris). Jens K. Nørskov is Villum Kann Rasmussen Professor, Catalysis Theory Center, Technical University of Denmark (DTU). Previously, he held the Leland T. Edwards professorship, School of Engineering, Stanford University. Dr. Nørskov has received numerous honors and awards. Dr. Nørskov is the Chairman of the Board of Danish National Research Foundation. He holds a PhD from Aarhus University and honorary doctorates from Technical University of Eindhoven, Norwegian University of Science and Technology, and Technical University of Munich.

Jørgen Huno Rasmussen

Member Rohit Sobti

Member

Jørgen Huno Rasmussen is Chairman of the Boards of LFI A/S and the Lundbeck Foundation. He is Vice Chairman of the Boards of Terma A/S and Rambøll Group A/S. He is a member of the Boards of Otto Mønsted A/S, Thomas B. Thriges Foundation, Aase and Jørgen Münters Foundation, and Bladt Industries A/S. Mr. Rasmussen has previously been CEO of FLSmidth & Co. A/S and Hoffmann A/S. He holds an MSc and a PhD from the Technical University of Denmark, and a Graduate Diploma in Business Administration from Copenhagen Business School, where he is Adjunct Professor.. Rohit Sobti is MD, Investments, in Temasek’s Industrials cluster. He joined Temasek in 2007 as Director, Investments, in the TMT cluster and from 2010 to 2013, he was part of the Strategy Unit. Before joining Temasek, Mr. Sobti was regional telecom analyst for Asia at Citigroup and PrudentialBache Securities for 11 years. Prior to becoming an equity analyst, Rohit was a manager at Afro-Asian Satellite Communications (ASC) and a telecoms industry consultant with AT Kearney Inc.

Christina Teng Topsøe

Member