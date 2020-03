OAKVILLE, Ontario, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 15 au 21 mars se tiendra la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies partout au Canada. MADD Canada se joints aux gouvernements, services de police et organisations communautaires pour sensibiliser la population face aux risques et au conséquences de la conduite avec capacités affaiblies.



Pour mettre en lumière ce crime entièrement évitable et les collisions, les morts et les blessures qui en résultent, MADD Canada rappelle aux Canadiens que ce n’est pas un « accident », c’est une collision et c’est un crime.

« Lorsque mon frère DJ a été tué dans une collision impliquant la conduite avec capacités affaiblies, beaucoup de gens parlaient de son « accident », a précisé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Mais ce n’était pas un accident. Quand quelqu’un est intoxiqué par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux et que cette personne décide de conduire, elle est entièrement responsable de la collision qui peut survenir. »

Dans une nouvelle vidéo (disponible en anglais seulement) produite par MADD Canada dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies, Mme Hancock met l’accent sur le fait que la conduite avec capacités affaiblies est un acte criminel et non un accident.

Lancée en 2018 et prévue chaque année durant la troisième semaine du mois de mars, la Semaine nationale de prévention de la conduite avec capacités affaiblies encourage tous les Canadiens à choisir de toujours conduire de façon sobre et sécuritaire pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies et rendre nos routes plus sûres pour tous les usagers.

Durant toute la durée de la Semaine, MADD Canada utilisera ses médias sociaux pour sensibiliser le grand public aux dangers et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies en démontrant des façons de la prévenir tout en rendant hommage aux victimes innocentes de ce crime.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

