March 16, 2020 08:39 ET

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser offentliggøre Tiedemann Independent A/S på vegne af de berørte afdelinger i

Værdipapirfonden Independent Invest

Værdipapirfonden Independent Invest II

Kapitalforeningen Independent Invest

at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet på grund af markedsuro, hvilket har medført store kursudsving og manglende kurser på flere finansielle instrumenter. Derfor er det ikke muligt at beregne retvisende indre værdi i afdelingerne.

Handel med de nedenstående afdelinger er derfor fortsat suspenderet midlertidigt.

Short name Navn ISIN IIVGLO Independent Global DK0060549277 IIVGEN Independent Generations DK0060549350 IIVBOND Independent Bond DK0060091908 IIVGLA Independent Global Akk DK0060781920 IIVGEA Independent Generations Akk DK0060782068 IIKMIX Independent Mix DK0060209336

Suspensionen betyder, at det ikke er muligt at handle andele i de nævnte fondskoder. Når suspensionen ophæves, og det igen bliver muligt at handle i de nævnte fondskoder, vil der blive givet meddelelse herom.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Christian Tiedemann på 3315 6015.

På foreningernes vegne,

Christian Tiedemann

Tiedemann Independent A/S

Tlf.nr. 33156015