TORONTO, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- North Bud Farms Inc. (CSE: NBUD) (OTCQB: NOBDF) a le plaisir d'annoncer l'obtention de la licence de culture standard par notre filiale en propriété, Groupes MMP Inc., de Santé Canada pour 24 500 pieds carrés de cultures intérieures de cannabis à notre nouveau bâtiment spécialement construit sur 135 acres de terres agricoles à Low, Québec ("Installation Québec"). L'obtention de cette licence nous permet de procéder à la Phase 1 (cultures intérieures) de la stratégie de cultiver à l'installation Québec.

Point Culminant

La culture devrait débuter sous peu avec les quatre premiers mois concentrés à établir un inventaire de plantes-mères et clones en préparation pour la saison extérieure qui commence fin juin;

La société va bientôt déposer une demande de modification de licence avec Santé Canada pour 1 000 000 pieds carrés additionnels d’espace pour culture extérieure, qu’on espère sera approuvé dans la deuxième quartier de 2020. L’opérationnalisation de la culture extérieure représente la deuxième phase de la stratégie pour l’installation au Québec;

La société prévoit que l’opération de l’installation au Québec va générer approximativement 25 emplois locaux dans la région de la Vallée de Gatineau de Québec; et

Dès qu’elles fonctionnent plein rendement, intérieur, et extérieure, la production annuelle de l’installation Québec estime 20 000 000 grammes par année.

“Nous sommes extrêmement excités pour cette annonce car elle représente une autre étape significative dans la stratégie corporative de NORTHBUD pour assembler un portefeuille économique d’installation de cultures dans des juridictions stratégiques,’’ dit Sean Homuth, CEO de NORTHBUD. "L’obtention de notre licence Canadienne nous confirme des licences actives dans des installations en Californie, au Nevada, et au Canada, trois des marchés les plus larges et plus importants pour cannabis récréatif au monde. Ces installations vont être utilisés pour la production des produits cannabis marqués NORTHBUD vendus dans ces trois juridictions clé.’’

“J’aimerais remercier nos actionnaires pour leur soutien au travers des 18 mois derniers, en plus de notre équipe pour leur travail acharné et dévouement, particulièrement les travaux de Magda Farid, notre VP de Conformité technique et de l’assurance de qualité, et Kyle Foley, notre Chef de Gestion de l’installation, qui ont joué des rôles majeurs dans la réussite de cet évènement marquant,’’ dit Ryan Brown, président exécutif du conseil de NORTHBUD, et PDG de GrowPros MMP Inc. “Nous sommes extrêmement fièrs d’être la deuxième compagnie de production dans la région de l’Outaouais du Québec ayant obtenu notre licence de Santé Canada. L’aboutissement de ce projet est important pour la compagnie mais encore plus important pour la ville locale de Venosta, Québec, et on a hâte de renforcer notre relation avec notre communauté locale durant la phase fonctionnelle de l’installation au Québec.’’

Modification du Conseil d’Administration

Effectif le 9 mars, 2020, Michael Saxon a quitté son poste avec le Conseil de la société dû aux spécifications des besoins de son emploi ailleurs.

“J’aimerais sincèrement remercier Michael pour sa direction depuis la création de la société et lui souhaiter le bonheur avec son nouveau rôle et futures tentatives,’’ a dit Ryan Brown, président exécutif du conseil.

A propos de North Bud Farms Inc .

North Bud Farms Inc. possède et contrôle, à travers leur filiale, des installations de cannabis licenciés au Canada, en Californie, et au Nevada. Bonfire Brands USA, leur filiale américaine, on acquit des installations de production de cannabis en Salinas, Californie, et Reno, Nevada à la fin de 2019. A Salinas, Californie, la ferme de 11 acres cultive activement du cannabis dans la serre licenciée de 60 000 pieds carrés. L’installation a Reno, Nevada, sur 3.2 acres de terrain, a été acquise à travers l’acquisition de Nevada Botanical Science, Inc., et inclut une production de calibre mondial, installation de développement et recherche avec 5 000 pieds carrés d’espace intérieur pour cultiver avec des licences pour médicale et consommation adulte pour cultivation, extraction, et distribution. A travers leur filiale en propriété Canadienne, GrowPros MMP Inc., la société a bâti et possède une installation de pointe spécialisée de production de cannabis sur 135 acres de terres agricoles à Low, Québec, Canada. L’installation à Low, Québec, possède présentement 24 500 pieds carrés d’espaces pour cultures intérieures; la société prévoit de soumettre sous peu, leur demande de modification de licence à Santé Canada pour 1 000 000 pieds carrés additionnels d’espace extérieur pour cultiver.

Pour plus de détails visitez notre site web: www.northbud.com

Déclarations prospectives

Certaines déclarations et informations comprises dans ce communiqué de presse, au degré qu’ils ne sont pas des faits historiques, constituent des déclarations, et informations prospectives (collectivement, « déclarations prospectives ») au sens attribué à ce terme dans la législation en valeurs mobilières applicables. Déclarations prospectives, peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, à celle identifier par les expressions « anticipé », « croire », « planifier », « estimer », « s’attendre », « prévois », « peut-être », « devrais », et expressions similaires au niveau qu’il se rapporte à la société ou ces gestionnaires.

Les déclarations prospectives, incluent, sans toutefois s'y limiter, l’état des demandes de licences actuelles ou futures avec Santé Canada d’après le Cannabis Act, la compétence d’exécuter le plan stratégique de la société, conditions sur le marché cannabis, la société accorder des ententes avec l’approvisionnement cannabis B2B et la transition a une phase de développement opérationnelle activités lucratives son basées sur des hypothèse, estimations, analyses, et opinions de la gestion sous expérience et perceptions de tendances, conditions actuelles, et développements prévus, en plus d’autres facteurs que la gestion croix être pertinent et raisonnable dans les circonstances à la date ou les déclarations sont faites, qui peuvent démontrer avoir été inexacts.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus ou inconnus, incertitudes et autres facteurs par suite desquels les résultats, performances ou réalisations peuvent différer sur un niveau matériel dû aux résultats futurs de la société, performances ou réalisations exprimées ou implicites par les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent les risques, parmi d’autres, les facteurs de risques incluent dans le prospectus ordinaire du 21 aout, 2018, qui est disponible sous le profil SEDAR de la société au www.sedar.com . En conséquence, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment sur ces déclarations prospectives. De nouveau, toutes les déclarations prospectives sont réfléchies seulement à la date à laquelle les déclarations sont faites. De nouveaux facteurs apparaissent de temps en temps, et il n’est pas possible pour la gestion de la société de prévoir tous facteurs et d'évaluer d’avance l’impact de chaque facteur de la société ou le niveau ou le facteur, ou combinaisons qui, peuvent causer des résultats actuels différents sur un niveau matériel de ce contenu dans les déclarations prospectives. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter les informations, évènements, résultats, circonstances ou autres après la date du présent document ou pour réfléchir des évènements non prévus, sauf ceux exigés par les lois de la sécurité. Ce communiqué de presse ne représente pas une proposition de vente ou sollicitation de peu n’importe pour acheter des sécurités de la société.

