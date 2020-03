March 16, 2020 09:02 ET

Pressmeddelande, Malmö 2020-03-16



Hövding Sverige AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 11 mars 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 173 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 89 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 25 februari 2020. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 23 591 758 SEK, fördelat på totalt 23 591 758 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (HOVD BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mars 2020.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare i företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare till Hövding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Carling, VD, Hövding Sverige AB (publ)

Tel: 040 – 236 868

fredrik.carling@hovding.se

Denna information

Denna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020, kl. 14.00.

Om Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer "Hövding - Airbag for Urban Cyclists". En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Hövding. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

