OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2020 KLO 15.00





OLVI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 SEKÄ PALKITSEMISPOLITIIKKA ON JULKAISTU



Olvi Oyj:n vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu. Toimintakertomus ja tilinpäätös sisältää vastuullisuusraportin. Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkoista ja palkkioista vuodelta 2019 on annettu erillisinä raportteina.



Olvi Oyj on julkaissut myös toimielinten palkitsemispolitiikan, joka käsitellään vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020.



Asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.olvigroup.fi > Tiedotteet ja julkaisut > Vuosikatsaukset.



Katsaus ei ilmesty painettuna.



Lisätietoja:





Olvi Oyj



Lasse Aho

toimitusjohtaja

puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600







