Rogers offre des services gratuits et d’autres mesures pour aider sa clientèle, notamment l’accès gratuit à des émissions de télévision et à des films, les appels interurbains partout au Canada, l’itinérance mondiale et plus encore en réponse à la COVID-19



TORONTO, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui une série de dispositions afin de soutenir ses clients et les communautés à mesure qu’évolue la situation liée à la COVID-19. Misant sur ses réseaux et ses actifs uniques, Rogers offre des technologies et des services de nouvelles et de divertissement essentiels afin de permettre aux Canadiens de rester connectés à l’information et aux gens qui comptent le plus pour eux.

« Nous savons qu’il y a beaucoup d’incertitude dans notre vie quotidienne en ce moment. Cette situation touche tous les Canadiens et toutes les entreprises du pays, et nous avons tous un rôle essentiel à jouer pour nous soutenir les uns les autres durant cette crise, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers. La connectivité que nous offrons aux Canadiens est plus importante que jamais, et ces mesures faciliteront un peu la vie de nos clients. »

Aider les clients à rester informés et divertis

Étant donné que de nombreuses familles canadiennes passeront beaucoup plus de temps ensemble à la maison, Rogers souhaite leur faciliter la vie en leur offrant plus de divertissement. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 30 avril, les abonnés à la Télé Élan et à la Télé numérique de Rogers pourront profiter d’un accès gratuit à une sélection de chaînes offertes en rotation, y compris du contenu populaire pour toute la famille :

Famille : Disney, Disney Jr., Family Channel, Family Jr., YTV, Treehouse, Teletoon et ABC Spark

Contenu populaire et actualités : FX, CP24, CTV News Channel et CBC News Network

Contenu multiculturel : New Tang Dynasty Television, TV Asia

De nouvelles chaînes continueront d’être ajoutées, en rotation. Consultez rogers.com/essaisansfrais ou dites « essai sans frais » dans la Télécommande vocale de la Télé Élan pour découvrir les nouveautés.

Aider les clients à rester connectés

Rogers s’engage à aider les Canadiens à rester connectés en cette période d’incertitude. La connectivité est plus que jamais essentielle à notre quotidien, et Rogers prend les mesures d’aide suivantes :

Pour les clients du service sans-fil et de la téléphonie résidentielle, ainsi que pour les petites entreprises, Rogers et ses marques Fido et chatr annulent les frais d’appels interurbains à l’échelle du pays jusqu’au 30 avril. Rogers et Fido annulent les frais d’itinérance Partout chez vous, Fido Nomade et les frais d’itinérance à l’utilisation dans toutes les destinations disponibles pour les clients du service postpayé et les petites entreprises à partir d’aujourd’hui, jusqu’au 30 avril. De plus, Rogers et Fido ont supprimé temporairement les limites d’utilisation de données pour les clients abonnés à un forfait Internet résidentiel avec plafond afin qu’ils puissent naviguer sur Internet, regarder du contenu en continu et se connecter sans se soucier des frais d’utilisation excédentaire liés à leur service Internet. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 31 mai. Rogers et Fido veilleront également à ce que les services ne soient pas suspendus ou interrompus pour les clients qui éprouvent des difficultés financières au cours des 90 prochains jours. De plus, nous soutiendrons les clients qui font face à l’incertitude financière en raison de la COVID-19 en leur offrant des options de paiement plus flexibles.

Aider les clients de petites entreprises à faire du télétravail

Rogers reconnaît que cette période d’incertitude change la façon dont les entreprises fonctionnent. Cette situation entraîne un besoin accru d’offrir des solutions qui permettent aux gens de travailler de la maison. En collaboration avec Microsoft, nous offrons gratuitement pendant six mois les services Microsoft Teams et Office 365. Ces outils peuvent aider les petites entreprises à mettre en œuvre des technologies abordables afin de demeurer productives et connectées. Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements, notamment sur d’autres solutions technologiques pertinentes.

Pour en savoir davantage sur les façons dont nous contribuons à soutenir les Canadiens en cette période critique, cliquez ici .

