March 16, 2020 09:55 ET

March 16, 2020 09:55 ET

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet på grund af manglende likviditet og voldsom stor volatilitet på alle markeder. Handel med alle foreningens afdelinger er dermed midlertidig suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

SPIDKAKLA Sparinvest Danske Aktier KL A DK0010068006 SPIKOOKLA Sparinvest Korte Obligationer KL A DK0060105203 SPILOLKLA Sparinvest Lange Obligationer KL A DK0060105393 SPIMLOKLA Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 SPINOBKLA Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 SPIVEMKLA Sparinvest Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIVEUKLA Sparinvest Value Europa KL A DK0060032571 SPIGVBKLA Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL A DK0060444255 SPISOKLA Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A DK0060057487 SPIVVGLOHOJKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL A DK0060819324 SPIVVNYEMARKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL A DK0060819407 SPIVAVOGHKLUKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A DK0060530764 SPIEMIKL Sparinvest INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIEUCKL Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621 SPIEUGKL Sparinvest INDEX Europa Growth KL DK0010297548 SPIEUVKL Sparinvest INDEX Europa Value KL DK0010297704 SPIJAGKL Sparinvest INDEX Japan Growth KL DK0010297977 SPIJASKL Sparinvest INDEX Japan Small Cap KL DK0010298009 SPIJAVKL Sparinvest INDEX Japan Value KL DK0010298199 SPIC25KL Sparinvest INDEX OMX C25 KL DK0060442556





Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426

Med venlig hilsen

Lars Højberg

Chief Operating Officer