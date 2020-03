Communiqué de : Commission de la santé mentale du Canada (CSMC)

OTTAWA, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des dernières 48 heures, la réponse mondiale au nouveau coronavirus (COVID-19) a été axée sur des stratégies visant à éviter de surcharger les systèmes de soins de santé qui ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour faire face à une vague soudaine de dizaines de milliers de cas à la fois.

C’est ce qu’on appelle l’aplatissement de la courbe et la meilleure façon d’y parvenir est de recourir à l’« éloignement social », un ensemble de mesures visant à limiter les interactions sociales.

C’est la raison pour laquelle la CSMC a annoncé une directive de travail à domicile de trois semaines à compter d’aujourd’hui, le lundi 16 mars. « Même si le Canada demeure une région à faible risque, la CSMC s’engage à faire sa part pour aplatir la courbe. Comme nous disposons d’excellents outils technologiques, c’est notre responsabilité et notre privilège de le faire. Ce sont des mesures importantes pour aider à protéger nos nombreux pairs qui ne peuvent pas le faire. Si vous pouvez le faire, faites-le. »

Mme Bradley a ensuite souligné que, même si le travail important que fait la CSMC se poursuit, la priorité de l’organisme demeure la santé et le bien-être de ses employés, de leur famille et des parties prenantes.

« À court terme, rien n’est plus important que de réduire la propagation et la transmission de la COVID-19 », a indiqué Mme Bradley. « Cela dit, nous prévoyons partager de l’information au cours des prochains jours sur la manière de gérer le stress et l’anxiété découlant de cette période d’incertitude, ainsi que des idées sur la façon dont les Canadiens peuvent mieux gérer le travail à domicile et les répercussions très réelles de l’isolement social. »

La CSMC a également annoncé aujourd’hui qu’elle suspendait tous les voyages internationaux et nationaux et ce, à compter de maintenant. Elle suspend également la participation aux congrès/conférences et aux grands rassemblements au Canada et à l’étranger. Ces directives seront en vigueur jusqu’au 30 avril et elles seront réévaluées continuellement.

