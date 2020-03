MONTRÉAL, 16 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Étant donné la situation actuelle de pandémie de coronavirus (COVID-19), le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) a pris la décision d'annuler l'évènement journée portes ouvertes qui devait avoir lieu le dimanche 26 avril prochain.

« La situation évoluant rapidement et son issue étant incertaine, il n'y avait pas de chance à prendre. Il est de notre devoir à tous de protéger les aînés, qui sont plus à risque de souffrir de conséquences graves liées au coronavirus », a souligné Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA. Rappelons que la prévalence la plus importante de transmission de cette infection pour ce groupe de population est liée aux visites dans le milieu de vie.

La Journée portes ouvertes du RQRA, un rendez-vous incontournable depuis 2012

Toujours fixée au dernier dimanche d’avril, la Journée portes ouvertes du RQRA est un rendez-vous qui attire chaque année des milliers de visiteurs dans les centaines de résidences pour aînés participantes à travers tout le Québec. La première édition a eu lieu en 2012. En plus de mettre en valeur les aires communes, les unités d’habitation et l’ambiance chaleureuse qu’elles proposent, plusieurs résidences profitent de cette journée pour organiser des activités thématiques telles que concerts, dégustations et expositions d’œuvres réalisées par les résidents. Des détails suivront ultérieurement quant à la reconduction ou non de cet évènement.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 790 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 98 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d’assistance et des soins à ceux qui sont en perte d’autonomie. www.rqra.qc.ca

Source et relations médias