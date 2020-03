Jyske Realkredit A/S

March 16, 2020 11:16 ET

Til Nasdaq Copenhagen A/S 16. marts 2020

Meddelelse nr. 30/2020















Endelige vilkår for nye obligationer der åbnes den 18. marts 2020



Jyske Realkredit åbner den 18. marts 2020 nye særligt dækkede obligationer (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for særligt dækkede obligationer og Realkreditobligationer udstedt af BRFkredit a/s (i dag jyske Realkredit A/S)”, dateret 1. februar 2017, samt eventuelle tillæg udsendt vedrørende nævnte basisprospekt.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk .

