Som følge af at det igen er muligt at beregne indre værdi anmodes om ophævelse af suspensionen for nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest. Det betyder at prisstillelsen samt emission og indløsning igen fungerer normalt.

Short name Navn ISIN NDIKOKL Korte obligationer KL DK0060268506 NDIMLOKL Mellemlange obligationer KL DK0015168686 NDILAOKL Lange Obligationer KL DK0060187342 NDIKOLKL Korte obligationer Lagerbeskattet KL DK0060014678 NDIFONKL Fonde KL DK0060145183

Samtidig, for tage højde for udvidede spreads og mindsket likviditet på markederne, ændres indløsningsfradrag og indløsningstillæg som anført neden for:

Indløsningsfradrag

ISIN Navn Short name Nuværende fradrag Nyt fradrag Forhøjelse DK0060268506 Korte obligationer KL NDIKOKL 0,100% 0,150% 0,050% DK0015168686 Mellemlange obligationer KL NDIMLOKL 0,150% 0,200% 0,050% DK0060187342 Lange Obligationer KL NDILAOKL 0,200% 0,250% 0,050% DK0060145183 Fonde KL NDIFONKL 0,200% 0,250% 0,050%

Emissionstillæg

ISIN Navn Short name Nuværende tillæg Nyt tillæg Forhøjelse DK0060268506 Korte obligationer KL NDIKOKL 0,100% 0,150% 0,050% DK0015168686 Mellemlange obligationer KL NDIMLOKL 0,150% 0,200% 0,050% DK0060187342 Lange Obligationer KL NDILAOKL 0,200% 0,250% 0,050% DK0060145183 Fonde KL NDIFONKL 0,200% 0,250% 0,050%

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.



