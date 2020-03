Investeringsforeningen Fundamental Invest afholdt den 16. marts 2020 ordinær generalforsamling, der blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte

(kr. pr. andel) Stock Pick DK0016272602 6,00

Årsrapporten for 2019 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens forslag om, at der udbetales udlodning på kr. 6,00 pr. andel i afdeling Stock Pick for 2019 blev vedtaget.

Afdeling Stock Pick II Akkumulerende er en akkumulerende afdeling, og udlodder derfor ikke udbytte.

Bestyrelsesmedlemmerne Michael Hovard Ekmann, Søren Søgaard og Bertil Wogensen, der var på valg, blev genvalgt.

Som revisor for investeringsforeningen blev Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, genvalgt.

