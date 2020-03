Gereglementeerde Informatie

Voorzorgsmaatregelen voor de komende aandeelhoudersvergaderingen van Nyrstar als gevolg van de huidige uitbraak van het Coronavirus (Covid-19)

16 maart 2020 om 20.00 CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap” of “Nyrstar”) maakt vandaag bekend dat het de beslissing genomen heeft om voorzorgsmaatregelen te nemen voor de komende aandeelhoudersvergaderingen te houden om 11.00 CET op 25 maart 2020 te Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, als gevolg van de huidige uitbraak van Covid-19.

Om het risico op verspreiding van het virus te beperken en het welzijn van de aandeelhouders, de raad en de vertegenwoordigers van Nyrstar te garanderen, zijn een aantal voorzorgsmaatregelen genomen voor de aandeelhoudersvergaderingen:

De Vennootschap vraagt aandeelhouders om sterk te overwegen om niet fysiek aanwezig te zijn op de aandeelhoudersvergadering maar in plaats daarvan gebruik te maken van hun mogelijkheid om te stemmen per brief of bij volmacht overeenkomstig de procedures uiteengezet in de uitnodiging tot de aandeelhoudersvergaderingen. De formulieren voor stemming per brief en bij volmacht voor de aandeelhoudersvergaderingen zijn beiden beschikbaar op de website van de Vennootschap op: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings

De Vennootschap herinnert de aandeelhouders ook aan hun recht om voorafgaand aan de vergadering schriftelijk vragen te stellen volgens de procedures die zijn uiteengezet in de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergaderingen, en bevestigt dat alle vragen van aandeelhouders en de antwoorden daarop zullen worden opgenomen in de notulen van de aandeelhoudersvergaderingen, die op de website van de Vennootschap zullen worden gepubliceerd overeenkomstig de Belgische wetgeving

Aandeelhouders die symptomen vertonen van ziekte of deel uitmaken van een risico groep worden verzocht om niet aanwezig te zijn op de aandeelhoudersvergaderingen en hun stemrecht bij volmacht uit te oefenen of door te stemmen per brief. Verder worden alle aandeelhouders die aanwezig zullen zijn op de aandeelhoudersvergaderingen verzocht om een verklaring te ondertekenen waarin bevestigd wordt dat zij momenteel niet lijden aan symptomen die verband houden met het Covid-19 virus en andere voorzorgsmaatregelen kunnen worden toegepast op basis van de informatie waarover de Raad op dat moment beschikt

De aanwezigen, die toch fysiek aanwezig willen zijn, worden gevraagd zich in de zaal te verspreiden en nauw contact met andere aanwezigen te vermijden

Alleen aandeelhouders die geregistreerd zijn, of hun vertegenwoordigers, mogen de vergadering bijwonen. Media mogen de vergadering niet bijwonen.

De Vennootschap hoopt dat door het toepassen van deze voorzorgsmaatregelen de aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden gehouden op 25 maart 2020 met behoud van zowel de rechten als het welzijn van haar aandeelhouders. De beperkingen op bijeenkomsten van meerdere personen in België blijven echter verder evolueren. Nyrstar blijft de situatie opvolgen en zal mogelijks verder communiceren met betrekking tot het houden van en de deelname aan de aandeelhoudersvergaderingen.

