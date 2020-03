March 17, 2020 06:01 ET

I forbindelse med de seneste dages markedsbevægelser, der har medført stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet er det nødvendigt at udvide satserne for tillæg/fradrag for emissioner og indløsninger i afdelingerne angivet nedenfor:

ISIN Afdelingsnavn Emissionstillæg jf. prospekt Midlertidigt emissionstillæg Indløsningsfradrag jf. prospekt Midlertidigt indløsningsfradrag DK0015762249 Danske Small Cap aktier KL 1,50 0,50 1,85 1,00

Når der igen vendes tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. Martin Madsen, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Vedhæftet fil