新泽西布里奇沃特, March 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送、数字和物联网产品全球领先企业及创新机构 Synchronoss Technologies, Inc. （NASDAQ：SNCR）今日宣布已续签为Proximus提供Synchronoss个人云平台的合同。

作为比利时最大的电信运营商，Proximus自2015年以来通过白标签云服务向其宽带客户提供Synchronoss平台。用户能够将其笔记本电脑、平板电脑、PC以及智能手机上的内容安全地备份、存储并同步到他们自己的云帐户中。

续约三年意味着Proximus将继续通过现有的免费增值模式提供Synchronoss个人云服务。宽带用户可获得10G的免费存储空间，也可选择每月支付2.95欧元购买100G的存储空间，或者每月支付9.95欧元购买1TB的存储空间。用户可以决定备份是自动进行还是手动进行，还可以选择需要备份的文件类型（照片、视频、文档还是全部）。

"对于我们的客户而言，Synchronoss个人云服务是一项优质资产。” Proximus消费产品管理主管Sébastien Leblanc表示， “在我们生活的这个世界中，用户高度重视存储的安全性以及能否轻松访问数字内容。Proximus意识到了这一需求，并且很高兴能与Synchronoss延续合作伙伴关系，从而继续为用户提供便捷的云备份服务。”

除了Proximus外，Verizon、AT&T、BT和SFR等全球领先运营商也在使用Synchronoss个人云解决方案。

Synchronoss总裁兼首席执行官Glenn Lurie表示，移动网络提供商和Proximus等电信公司清楚地认识到，为客户提供将个人数据直接备份并存储到云端的机会会带来诸多好处。

“提供可在任何平台上运行、安全且易于使用的运营商品牌备份服务，不仅可以为用户信任的品牌带来重要增值，还可以为电信提供商创造新的收入来源。我们很荣幸能与Proximus延续长期合作关系，并且很高兴能继续助他们一臂之力，使其能够继续向用户提供保护重要数据和宝贵记忆、丰富用户体验并巩固客户忠诚度的机会。” Lurie说。

要了解有关Synchronoss个人云解决方案的更多信息，请访问Synchronoss云解决方案页面： https://synchronoss.com/solutions/cloud/ 。

关于Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss（NASDAQ: SNCR）通过云技术、消息推送、数字以及物联网产品和平台，转变企业创造收入、降低成本以及愉悦用户的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。Synchronoss凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系，以及才干出众的员工，改变了TMT（技术-媒体-电信）客户增长业务的方式。更多信息，请访问： www.synchronoss.com 。

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