新澤西州布里奇沃特, March 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 作為雲端、訊息、數碼和物聯網產品的全球領導者和創新者，今天宣佈公司已續簽合同，以提供使用 Synchronoss Personal Cloud 平台的 Proximus。

作為比利時最大的電信營運商，Proximus 自 2015 年以來一直透過白標雲端產品向其寬頻客戶提供 Synchronoss 平台。訂戶可安全地將其筆記本電腦、平板電腦、個人電腦和智能手機中的內容備份、儲存和同步到自己的雲端帳戶中。

三年的合同續簽表示 Proximus 將繼續透過其現有的免費增值模式提供 Synchronoss Personal Cloud。寬頻訂戶將獲得 10GB 的免費儲存空間，更可選擇每月支付 2.95 歐元以獲得 100GB 的儲存空間，或 9.95 歐元以獲得 1TB 的儲存空間。訂戶可決定自動還是手動進行備份，並可選擇要納入備份的文件類型（照片、影片、文件或全部三種）。

Proximus 消費產品管理負責人 SébastienLeblanc 說：「對於我們的客戶來說，Synchronoss Personal Cloud 實在是個了不起的資產。在我們生活的世界中，訂戶高度重視他們能夠安全儲存和輕鬆存取其數碼內容。我們意識到這項需求，並很高興能與 Synchronoss 擴展合作夥伴關係，讓我們得以繼續為訂戶提供便捷的雲端備份服務。」

Synchronoss Personal Cloud 解決方案除了 Proximus 之外，還獲得 Verizon、AT&T、BT 和 SFR 等世界領先的營運商採用。

Synchronoss 主席兼行政總裁 Glenn Lurie 表示，流動網絡供應商和 Proximus 等電信公司都清晰明白為客戶提供直接將個人數據備份和儲存到雲端中的機會所帶來的大量好處。

Lurie 說：「提供可在任何平台上運行的營運商品牌、易用和安全的備份服務，不但可為訂戶本已信任的品牌帶來重要的增值，還可為電信供應商創造新的收入來源。我們很高興 Proximus 決定擴展我們的長期合作關係，並欣然繼續向他們提供讓訂戶有機會保護其重要數據和寶貴回憶、豐富用戶體驗並鞏固客戶忠誠度的能力。」

如欲進一步了解 Synchronoss 的 Personal Cloud 解決方案，請瀏覽 Synchronoss 的雲端解決方案網頁： https://synchronoss.com/solutions/cloud/ 。

關於 Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) 透過雲端、訊息、數碼化及物聯網產品及平台，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億用戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

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