纽约, March 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 爱新鲜公司（以下简称“爱新鲜”或“公司”）（纳斯达克股票代码：IFMK），一家领先的亚洲美国连锁超市和网上食品商今天宣布公司已签署购买协议收购厦门登尼尔医疗科技公司（简称“厦门登尼尔”）的70％股权，该公司专门从事研究试验技术发展，制造和销售医用及非医用防护口罩，棉纺纱织品，针织品，日用品，厨房和卫生间用具以及其他相关物品。



根据购买协议（简称“协议”）的条款，本公司应向厦门登尼尔支付600,000美元的现金，并发行900,000股本公司普通股，作为厦门登尼尔的70％股权的对价。 收购交割完成须遵守协议中规定的习惯条款和条件。

爱新鲜首席执行官兼董事长邓龙先生表示：“此次收购是将我们的业务拓展到新市场的重要一步。 考虑到当前的COVID-19新冠状肺炎病毒爆发和医疗产品的需求激增，我们的董事会对该收购给予了极大的支持。 目前，厦门登尼尔以最大的生产能力每天生产 40万个医用和普通口罩，以满足当地的需求和全球订单。爱新鲜作为社区中领先的超市连锁店，为社区提供全方位服务是我们的宗旨，我们的理念使我们不断创新，不仅为居民提供日常生活所需物品，还为当前冠状病毒流行期间提供必要的物资。 公司一直在为老年人提供免费口罩，以帮助他们避免生病。 我们相信对厦门登尼尔的收购将扩大我们的产品范围，并将为我们的股东带来长期增长机会。”

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