Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 2 /2020

Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597

1067 København K LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036



Den 17. marts 2020

Andersen & Martini har i 2019 realiseret et resultat på kr. 2,3 mio. før skat og forventer fremgang i 2020 i

takt med den forventede fremgang for Opel, Kia og Peugeot samt virkningen af de strukturelle

tiltag, der er foretaget. Dermed forventes et resultat før skat på mellem kr. 3 og 5 mio. for 2020.

Denne forventning er i skrivende stund meget usikker i relation til corona-krisen.

Bestyrelsen for Andersen & Martini har i dag behandlet regnskabet for 2019. Årsrapporten er vedhæftet, men kan også ses på www.am.dk .

Andersen & Martini har i 2019 haft en nedgang i salget af nye biler, hovedsageligt med baggrund i den kraftige tilbagegang for Opel, som forventes at være forbigående.

Afviklingen af joint venture med Opel, som blev oplyst i starten af 2018, har været temmelig ressourcekrævende og bekostelig – også i 2019.

Resultatet efter skat er t.kr. 1.663 og betegnes som utilfredsstillende.

Hoved- og nøgletallene fremgår nedenfor:

Hoved- og nøgletal 2019 2018 2017 2016 2015 Hovedtal (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Nettoomsætning 772.972 811.015 923.330 989.632 811.908 Produktionsomkostninger 678.173 714.130 814.982 880.716 718.191 Salgs- og administrationsomkostninger 87.481 87.227 94.326 94.047 80.828 EBITDA 13.814 13.857 81.825 27.839 24.526 Resultat før skat og afskrivninger, efter renter 9.327 6.375 72.578 16.509 14.546 Resultat af primær drift 7.318 9.658 14.022 14.869 12.889 Resultat af finansielle poster -4.487 -7.482 -9.247 -11.330 -9.980 Resultat før skat 2.276 1.396 63.001 5.339 2.909 Selskabsskat -613 -366 -13.907 -1.188 -820 Årets resultat 1.663 1.030 49.094 4.151 2.089 Balancesum 338.686 334.848 420.812 443.674 399.769 Aktiekapital 23.830 23.830 23.830 23.830 23.830 Egenkapital 93.467 91.804 94.553 89.545 85.394 Gæld og hensatte forpligtelser 245.219 243.044 326.259 354.129 314.375 Investering i materielle anlægsaktiver 5.360 5.109 12.623 16.977 22.192 Investering i immaterielle anlægsaktiver 1.793 1.736 879 2.227 1.624 Af- og nedskrivninger 7.051 4.979 9.577 11.170 11.637 Pengestrømme fra driftsaktivitet 19.596 36.865 -8.746 7.689 23.574 Pengestrømme til investeringsaktivitet -6.276 -5.906 63.644 -9.496 -12.097 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -13.379 -31.153 -55.033 1.497 -11.339 Årets pengestrøm -59 -194 -135 -310 138 Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) 0,80 0,49 23,57 1,96 0,90 Pengestrømme fra drift pr. aktie 9,42 17,72 -4,20 3,69 11,33 Fri pengestrøm pr. aktie 6,40 14,88 26,38 -0,87 5,52 Udbytte pr. aktie (kr.) 0 0 21 0 0 Indre værdi pr. aktie 45 44 45 43 41 Bruttomargin 12,3% 11,9% 11,7% 11,0% 11,5% Overskudsmargin 0,9% 1,2% 1,5% 1,5% 1,6% Egenkapitalandel (soliditet) 27,6% 27,4% 22,5% 20,2% 21,4% Egenkapitalforrentning 1,8% 1,1% 53,3% 4,7% 2,5% Gennemsnitligt antal ansatte 246 257 269 259 250 Antal aktier (ultimo) 2.081 2.081 2.081 2.081 2.081 Antal aktier (gennemsnitligt) 2.081 2.081 2.081 2.081 2.081

Andersen & Martini registrerede 3.234 nye Opel, Kia, og Peugeot i 2019, hvilket svarer til en tilbagegang på 10,6% i forhold til 2018, hvor der blev registreret 3.619 nye personbiler.

Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark var 252.313 i 2018 og 258.670 i 2019.

Som nævnt ovenfor registrerede Andersen & Martini færre nye biler i 2019 end i 2018. Baggrunden ligger i, at det samlede salg for Opel og Peugeot i Danmark gik tilbage i 2019.

Person og varevogne Markedstotal Mærke 2018 2019 Ændring KIA 7.884 7.994 +1,4% OPEL 12.165 8.691 -28,6% PEUGEOT 23.747 22.387 -5,8%

Tilbagegangen i salget af nye biler tilskrives således primært Opels generelle tilbagegang på det danske marked i 2019. Til gengæld solgte Andersen & Martini flere Peugeot og KIA i 2019 end i 2018.

Andersen & Martinis markedsandel er fordelt således ( 2019 vs. 2018 ).

Opel 16,6% vs. 16,3%: KIA 13,5% vs. 12,8%: Peugeot 3,2% vs. 2,6%.

Nedenfor ses Andersen & Martinis salg i henholdsvis 2019 og 2018.

Antal solgte personbiler og varevogne Hovedmærker 2019 2018 Udvikling Udvikling i % Opel 1.438 1.985 (547) -27,6% Peugeot 718 624 94 14,9% Kia 1.078 1.010 68 6,6% Sum 3.234 3.619 (385) -10,7%

At Andersen & Martinis salg af Opel er gået mindre tilbage end Opels generelle tilbagegang skyldes, at Andersen & Martini har opnået en lille forbedring ift. 2018 på erhvervssalg og- leasing.

Det samlede salg af brugte biler blev 2.852 stk. mod 2.940 stk. i 2018, hvilket er en nedgang på 3,0%.

Salget af brugte biler følger til en vis grad salget af nye biler.

Søgningen til koncernens værksteder er ligesom værkstedsomsætningen uændret i forhold til året før. Koncernens totale omsætning er faldet fra godt kr. 811 mio. til knap kr. 773 mio.

Produktionsomkostninger faldt fra godt kr. 714 mio. til godt kr. 678 mio. Salgs- og administrationsomkostningerne er stort set uændrede på godt kr. 87 mio.

Bruttoresultatet er faldet fra knap kr. 97 mio. til knap kr. 95 mio. Bruttomarginen er steget fra 11,9% i 2018 til 12,3% i 2019.

Nettoomsætningen i 2019 andrager t.kr. 772.972, hvilket er et fald på t.kr. 38.043 i forhold til 2018. Dette som følge af fald i salget af nye biler samt

reservedels- og værkstedsydelser. Der er en stigning i salg af brugte biler i 2019 i forhold til 2018.

Produktionsomkostninger er faldet fra t.kr. 714.130 til t.kr. 678.173 således, at bruttoresultatet udgør t.kr. 94.799 mod t.kr. 96.885 året før.

Det primære driftsresultat er faldet med t.kr. 2.340.

Salgsomkostninger er steget fra 2018 til 2019 med t.kr. 1.243 til t.kr. 57.181.

Stigning kan bl.a. henføres til øgede omkostninger til importør i forbindelse med forringede samhandelsbetingelser.

Administrationsomkostninger er faldet fra 2018 til 2019 med t.kr. 989 til t.kr. 30.300, hvilket primært kan henføres til lavere personaleudgifter

som følge af ændring i medarbejderstaben qua den øgede automatisering og strømlining af processer.

De finansielle indtægter er steget med t.kr. 21.

De finansielle omkostninger er faldet med t.kr. 2.974 til t.kr. 4.563, hvilket kan henføres til omlægning af realkreditlån medio 2018,

lavere træk på kreditter samt reducerede omkostninger vedrørende finansierede demo-/udlejningsbiler.

Årets resultat udgør efter skat t.kr. 1.663 mod t.kr. 1.030 sidste år.

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital udgør t.kr. 13.806, hvilket stort set er lig med 2018.

Pengestrømme fra den samlede driftsaktivitet udgør t.kr. 19.596 mod t.kr. 36.865 året før. Den positive pengestrøm fra den samlede driftsaktivitet

stammer primært fra nedbringelse af andre tilgodehavender samt øget lagerkredit vedrørende nye biler.

Aktivitetsniveauet og indtjeningen i de første måneder af 2020 har for Andersen & Martini samlet set ligget på niveauet for samme periode i fjor

og forventes øget resten af året som følge af introduktion af nye modeller og effekten af de effektivitetsforbedringer og tiltag til omkostningsreduktioner, der er foretaget i 2019.

For såvel Kia, Opel og Peugeot forventes en stigning i Plug-in hybrid og El-biler. For Opels vedkommende forventes videre en stigning i salget af varebiler

efter introduktionen af den nye Vivaro. For Peugeots vedkommende forventes en betydelig stigning i salget som følge af åbningen af den nye forretning i Søborg.

Det samme gør sig gældende for Opel for så vidt angår den nye afdeling i Glostrup. Herudover forventes selskabets aktiviteter på skadesområdet at stige som følge af

forsikringsselskabernes anerkendelse af selskabets kvalitet, servicegrad og punktlighed på området.

Selskabet har besluttet en sammenlægning af de to afdelinger i hhv. Gladsaxe og Søborg således, at der på Gladsaxevej 340 fremadrettet vil blive forhandlet og serviceret

såvel Kia som Opel og Peugeot. Dette vil betyde en langt bedre kundeoplevelse i form af bedre og mere indbydende lokaler samt udvidede åbningstider.

Lejemålet i Gladsaxe er opsagt til fraflytning ultimo august 2020, men den faktiske fraflytning kommer til at ske i løbet af foråret.

Sammenlægningen af de to forretninger vil fremadrettet betyde en betragtelig forbedring af driften, hvorimod forbedringen i indeværende år vil være af beskeden karakter.

Investeringer er foretaget og udsigterne for Opel, Kia og Peugeot på det danske marked giver bestyrelsen gode forventninger for 2020,

uanset der er stor usikkerhed omkring markedets reelle størrelse i 2020. Samlet set forventes for 2020 et resultat før skat på mellem kr. 3 og 5 mio.

Selskabet er medio marts – ligesom resten af Danmark – stærkt påvirket af corona-krisen. Alle forholdsregler i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger er truffet,

og det er direktionens indtryk, at alle medarbejdere tager situationen alvorligt og udviser stor forsigtighed i forhold til kollegers og kunders sikkerhed.

Derudover udvises også stor fleksibilitet fra såvel medarbejdere som kunder i forhold til den aktuelle situation. Netop medio marts ses ikke en nævneværdig

nedgang i tilstrømning af kunder til værkstederne, ligesom salget indtil videre ikke viser den store nedgang.

I den aktuelle situation (medio marts) er det selskabets vurdering, at corona-krisen vil medføre et tab på ca. kr. 3 mio. frem til påske.

En fortsættelse af krisen ind i forårs- og sommermånederne vil medføre yderligere, væsentlige tab. Det er ikke muligt for nærværende at kvantificere

tabet nærmere, da vi ikke kan forudsige forhold vedr. krisens omfang, kundernes adfærds- og forbrugsmønstre, regeringens hjælpepakker, kreditforhold m.v.

Resultatet før skat for 2020 forventes at ligge mellem kr. 3 mio. og kr. 5 mio. uden effekt fra corona-krisen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3693 1011

Med venlig hilsen

Andersen & Martini Holding A/S

Peter Hansen

Attachments