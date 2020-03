March 17, 2020 10:15 ET

March 17, 2020 10:15 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2020 klo 16.15

Robt Oyj peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksensa maanantailta 23.3.2020

Robit siirtää varsinaisen yhtiökokouksensa pidettäväksi myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Koronavirustilanteen kehittymisen ja Suomen hallituksen eilen tekemien linjausten seurauksena Robitin hallitus on tänään päättänyt perua maanantaille 23.3.2020 kokoonkutsutun varsinaisen yhtiökokouksen.

Varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellut päätökset kuten varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siirtyvät.

Yhtiökokouksen järjestämisestä tullaan tiedottamaan myöhemmin.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +358 40 062 2092

harri.sjöholm@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com Lisätiedot: